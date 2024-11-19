寒潮来袭 心血管遭遇7大考验

周末的寒潮将北京的气温腰斩，寒冷到底给我们的心血管带来了什么？今天，就来为你揭秘寒冷天气给心血管带来的7大考验。

每降1℃心脏病发病增2%

入冬后，每次经历冷空气降温或雨雪天，各大医院心内科门诊来看病的患者就不断增加，预示着心血管疾病进入发作高峰期。

根据研究数据统计显示，冬季心血管疾病的发病率比夏季高了近一半，死亡率也比夏季高三成。具体来说，当气温降低到12℃以下，每降低1℃，心脏病发病率就会增加2%。实际上，寒冷的天气不仅对心脏产生不良刺激，也会加重其他病症而间接累及心脏。

因此，只有正视并积极应对寒冷天气，才能在寒冬打赢心血管保卫战。

寒冷对心血管的不良影响

血管收缩 遵循热胀冷缩的原理，受寒冷刺激后血管也会收缩，很容易导致血压升高、血液流动速度减慢，进而增加心脏负担。

血压波动 冷空气刺激人体的交感神经系统，使得心脏收缩力增加，心率增快，血压升高。对于高血压患者来说，寒冷就像“增压器”，导致血压产生波动，增加了心脑血管事件的发生率。

摄入过多高热量食物 温度降低会刺激食欲的提高，增加对高热量食物、重口食物的摄入需求，这样才好御寒。然而过多的油脂、盐分和糖分对身体而言是一种负担，容易引起血压、血脂升高，相关心脏疾病的发生率也随之增加。

血液变黏稠 我们的四肢处于身体的最末端，血液运行至此比别的部位更慢。冬季寒冷，喝水减少、油脂摄入过多，血液的黏稠度有所增加，血小板聚集性增高，从而增加心肌梗死、中风等心血管疾病的风险。

运动锻炼减少 天气变冷，雨雪增加，很多人自然而然地减少了户外活动和运动的时间。缺乏运动锻炼，人容易长胖，同时也会增加心血管病的风险。

呼吸道感染增加 冬天最容易引起呼吸道感染，比如前段时间大范围的支原体感染。心血管病患者一旦感染上呼吸道疾病，很容易加重心血管疾病。

情绪不稳 很多人存在季节性情绪失调的情况，特别是秋冬季比较明显。而冬季萧瑟，户外活动减少，人处于封闭室内的时间增多，都会导致情绪波动，增加焦虑和抑郁的风险，这对心血管患者来说无异于雪上加霜。

心血管喜欢你这样做

保暖 根据天气变化及时增减衣物，留心室内外冷暖转换，心血管病患者要特别注意面部保暖。

饮食应以滋阴润肺为宜 低盐低脂，戒烟限酒，多喝温水，以降低血液黏稠度。

必要的体育锻炼避开清晨寒冷阶段，阳光明媚的时候可以在户外散步或健步走。有条件的选择在室内进行有氧运动，如跑步机、室内游泳等。

保持良好的卫生习惯 勤洗手，避免接触已感染的人群，必要时考虑接种疫苗以预防流感。

心态平和 遇事莫急躁，多与家人、朋友交流，或者寻求专业心理咨询。

合理用药 心血管疾病需要长期治疗，平时遵医嘱规律用药，留意身体变化，及时就医排查。

文/汪芳（北京医院）