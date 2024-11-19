这些常用药 千万不能掰开吃

前不久，媒体报道，有一年多高血压病史的张女士在吃降压药硝苯地平控释片时， 选择用牙咬断的方式服用。结果不到半小时，张女士突然眼前发黑、冒冷汗、身体无力，直接瘫在沙发上，被家人紧急送往医院。

原来，张女士服用的降压药是硝苯地平控释片，这种药物1片相当于3片普通硝苯地平片的剂量。一旦咬碎、掰开、研磨服用，大剂量的降压药会瞬间释放至体内，导致血压快速下降。

生活中，哪些药品剂型在服用时不能掰开或嚼服？我们在用药的时间和药品储存方面又有哪些注意事项？且听药师为您详细道来。

这几类药不能掰开吃

控释片 控释片是在药物外面包裹上一层“水能进来但药出不去”的不溶性半透膜的外壳，会以恒定的速度在体内释放，从而长时间维持药效，减少服药次数。

普通药片的药物起效、吸收和消失的速度通常在4至6小时左右，患者24小时内需要服药3次，而控释片可以恒速释放药量，它的药量是普通药片的3倍，患者一天仅需服用一次，药效在体内恒速释放24小时左右。

控释片之所以能在体内恒速缓慢地释放，是因为采用特殊制剂工艺，患者在服用时应整片吞服，咬、嚼，掰断药片都会破坏控释片的恒速缓慢释放功能，相当于患者加大3倍剂量服药。

缓释片 缓释片和控释片工艺不一样，但目的是一样的，都是为了让药物在体内缓慢释放。缓释片通常不建议掰开服用，否则也会导致药物释放过快，引发不良反应。一般来说，可以掰开服用的药片上面会有刻痕，如美托洛尔缓释片可以沿着刻痕掰开服用，但也不可咀嚼或研磨服用。

肠溶片 肠溶片是为了让药物绕开胃部，在肠道内溶解，而给片剂包了一层“肠溶衣”。如将其掰开服用，药物可能在胃内就溶出，不仅容易导致药物受到胃酸等影响而失效，还可能刺激胃黏膜，引起不适。

胶囊型 一旦将胶囊掰开服用，药物可能会受胃酸影响，不能在特定部位释放，影响药效，同时可能增加药物对胃肠道的不良反应。

这里给大家推荐一个服用胶囊的小妙招。服用胶囊类药物时，可将头向下略前倾，将胶囊和水一并吞下，不用仰头，因为胶囊比水轻，仰头会让胶囊上浮。

注意，服用后应避免立即躺下，以免胶囊粘在食管上。

泡腾片 泡腾片含有碳酸氢钠和有机酸，遇水可产生二氧化碳气体而呈现泡腾状，直接服用会在口腔或消化道产生大量气体，有窒息和胃穿孔风险。因此，必须用冷水或温开水溶解，等气泡完全消失后再服用，严禁嚼服、吞服或含服。

用药先后顺序需谨记

患者在服药前，要仔细阅读说明书，遵医嘱服药，同时还要了解不同药物的服用时间和先后顺序，否则可能影响药物疗效，甚至引起不良反应。

患者服用中药通常和西药间隔半小时左右。滋补药品适合饭前服用，说明书没有特别提示的药物，尤其是对胃肠道有刺激的药物，一般饭后半小时服用为宜。

需要强调的是，患者在服用镇静催眠药物期间切忌喝酒，酒精本身有中枢抑制作用，而镇静催眠药也是中枢抑制。如果在喝酒的同时又吃催眠药，会加重中枢抑制的不良反应。

储存不当或影响药效

在服药期间，患者也要注意药品的储存，包括温度、湿度等方面是否有特殊要求，以免影响药品的疗效，产生不良影响。

一些生物制剂比如胰岛素是需要在2℃到8℃之内保存，若温度过高或者是过低，都会使胰岛素失活，从而影响疗效。

除了温度和湿度以外，还有一些药品对光线比较敏感，见光容易分解，药品可能因此失去或降低疗效，这类药品需要避光保存。

文/刘芳 刘颖 孙正圆（北京大学第三医院）