肥胖“记忆”保留在细胞中

据《自然》18日发表的一项小鼠和人类细胞实验表明，在减重以后脂肪组织通过细胞转录和表观遗传变化，保留着肥胖“记忆”，从而增加了体重反弹的几率。这些发现或有助于解释节食或其他减重策略后经常出现的体重反弹问题。

治疗肥胖和改善健康的一个主要目标是，减轻体重预防继发并发症如2型糖尿病或脂肪肝等。注重节食和生活方式改变的策略常常只能带来短期减重，但减掉的体重可能会随着时间推移慢慢反弹，这就是所谓的“溜溜球效应”。这一问题似乎是由某种肥胖“记忆”引起的，而造成这一作用的机制尚不清楚。

此次，瑞士苏黎世联邦理工学院团队发现，人类和小鼠的脂肪组织细胞在体重明显减轻后仍然保留了转录变化。通过比较18名非肥胖症患者和20名患有肥胖症、经减肥手术减重（BMI至少减少25%）的参与者减重前后脂肪组织细胞的RNA序列，他们找出了这些变化。

团队对瘦小鼠、胖小鼠和肥胖后减重的小鼠也进行了类似分析。在小鼠中，他们还发现了表观遗传变化和转录变化。这些变化似乎与减重后持续的一些代谢过程（如脂肪酸生物合成和脂肪细胞形成）受损有关，团队认为这可能导致了节食后体重的反弹。

团队表示，未来以脂肪和其他潜在细胞的这些变化为靶标，或可改善长期体重管理和健康结局。