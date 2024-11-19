我国总体癌症5年生存率达43.7%

本报北京电 （记者熊建）第十一届国家癌症中心学术年会日前在北京举行。大会主题为“政策引领 创新驱动 高质发展”，由国家癌症中心、中国癌症基金会、北京肿瘤学会、北京医创肿瘤防治研究基金会主办，中国医学科学院肿瘤医院承办。

上海交通大学医学院附属瑞金医院终身教授陈竺院士表示，党中央、国务院高度重视癌症防治工作，将实施癌症防治行动列为健康中国专项行动之一。奋战在癌症防治研究领域的同道们，经过长期不懈的努力，逐步探索出一条符合人民需求、具有中国特色的癌症防治道路，为人类和平与卫生健康事业贡献了中国智慧、中国方案。到2022年，我国总体癌症5年生存率提升至43.7%，完成了健康中国行动癌症防治行动实施方案制定的阶段性目标。

国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷院士表示，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院坚持公益性，不断推进全国癌症防控体系建设。国家医学中心、国家肿瘤区域医疗中心医疗资源下沉和诊疗同质化取得显著成效。肿瘤登记、国家癌症防控平台、早诊早治项目、肿瘤质控管理、抗肿瘤新药研发等获得新突破。国际合作“朋友圈”日益扩大，积极发出中国声音，为人类健康命运共同体作出更大的贡献。