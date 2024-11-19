科技助医疗发展打开新空间（人民时评）

紧跟社会发展，紧贴群众需求，更好促进科技与医疗的深层次融合，跑出科技赋能医疗事业的加速度，才能占据先机，不断降低医疗成本，增进社会福祉

当传统中医药结合现代新科技，能碰撞出怎样的火花？

发现人参果的药用价值，开发人参果片、人参果果汁等一系列产品；把中医症候和西医的疾病模型结合起来，为中药新药研究和临床应用提供新的思路和方法……吉林省中医药科学院近年来的探索，不仅更好阐明了中药治病原理，也进一步挖掘出道地药材的药用潜力。助传统医药发展打开新空间，科技赋能的潜力可见一斑。

回顾历史，科技创新一直在不断改变医疗的面貌。除了医疗资源越来越丰富、治疗手段越来越先进，还有两个方面显著进步。一是应用现代遗传、分子影像、人工智能等技术，可实现更加精准的疾病分类及诊断，甚至制定个性化的疾病预防和治疗方案。二是数字化技术广泛应用于诊疗过程，比如优化预约挂号，实现在线缴费、实时报销等，不断提升患者就医体验。无论是减轻患者痛苦，还是优化就诊流程，科技的推动作用都至关重要。

当前，医疗科技的创新，呈现多点开花格局，部分领域甚至出现了革命性变革趋势。这是挑战，也是机遇。紧跟社会发展，紧贴群众需求，更好促进科技与医疗的深层次融合，跑出科技赋能医疗事业的加速度，才能占据先机，不断降低医疗成本，增进社会福祉。

医疗领域的创新点多面广，从医疗器械到药物研发，从治疗方法到支付手段，每一个环节都值得关注，都是重要的发力点。随着我国创新实力持续增强，群众对医疗品质的要求不断提高，解决关键核心技术“卡脖子”问题，在重大疾病病理研究与治疗以及创新药、高端医疗设备研发上取得突破，变得尤为重要。

从长远来看，原始创新和源头创新是医药行业核心竞争力所在，也是最能获取红利的价值所在。这一战略高地，不可不争。今年7月召开的国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，提出“要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究”。随着支持全面创新体制机制的加快构建，有条件的科研机构、医疗企业，要拿出敢闯“无人区”的气魄，勇于追求“从0到1”的突破，以更多自主创新的前沿成果惠及广大患者。

让科技创新成果更好惠及人民健康，不仅要全面提升创新能力，还要不断增强医疗卫生服务的公平性、可及性。我国优质医疗资源主要集中在东部地区大城市的大医院，而西部和农村地区优质医疗资源不足，这一定程度上加剧了看病难、看病贵。解决这一问题，要充分发挥科技创新的作用，推动优质医疗资源下沉。近年来，5G、大数据等技术广泛应用，远程诊疗兴起，让更多群众享受到更好的医疗卫生服务。而医疗资源变得更加均衡，也有利于扩大科技创新成果的辐射面，为新业态新模式发展创造更好条件。

能远程精密操作并为患者进行微创手术的机器人，能记录药品耗材从生产、运输到销售每个环节的追溯码，能给出就诊建议、帮助完成挂号、告知排队情况、提供图像导航的“人工智能陪诊员”……在科技的加持下，医疗卫生事业不断获得新的突破，创造新的可能。在新的起点上，进一步激发创新创造活力，打造更加公平可及、系统连续的健康服务，我们将获得更高质量的健康保障，拥有更加幸福的未来。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 09 版）