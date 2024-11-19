全国近八成村卫生室纳入医保定点

本报北京11月18日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委日前召开新闻发布会，介绍提升基层能力、增进群众健康服务获得感有关情况。国家卫生健康委基层司司长傅卫说，截至今年三季度，全国已有78.4%的村卫生室纳入医保定点管理，10个省份实现全部村卫生室动态纳入医保定点管理，居民就近报销更加方便了。

傅卫说，基层医疗卫生机构以占全国将近1/3的卫生人力资源，提供了全国一半以上的诊疗服务量以及绝大多数的基本公共卫生服务，为城乡居民健康提供了基础性保障。我国全面推开紧密型县域医共体建设，持续开展“优质服务基层行”活动，目前已经有3.56万所乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到了服务能力标准。

强化基层的全科、中医科、康复科、儿科等重点科室建设，重点加强基层儿科服务能力建设。目前全国有80%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心都可以提供儿科服务。多渠道扩充优化乡村人员队伍。实施大学生乡村医生专项计划，完善基层的人才政策，推动落实县管乡用和乡聘村用。同时，进一步提升人员素质，组织开展了乡村全科执业助理医师考试，实施基层卫生人才能力提升培训项目。目前，在村医队伍中执业医师和执业助理医师比例已经超过了45%。

截至目前，我国已经有2171个县区开展了紧密型县域医共体建设，实现了以省为单位全面推开。今年以来，我国加快推动县域医共体内以人员为核心的资源下沉，同步实施服务、技术、管理下沉，开展巡回医疗和巡诊派驻，现在全国90%以上的县实现了县级医院人员派驻乡镇卫生院全覆盖。同时，加快医学影像、医学检验、心电诊断等县域内资源共享中心建设，影像中心已经覆盖全国70%以上的乡镇卫生院，推动了基层检查、上级诊断、结果共享互认，让群众在基层能够享有更便捷、更优质的检查诊断服务。

从2023年开始，国家卫生健康委等5部门联合开展实施大学生乡村医生专项计划。截至今年10月底，专项计划录用的近7500名大学生乡村医生都已陆续走上工作岗位。2023年专项计划招录的大学生平均年龄24岁，97%都集中在35岁及以下，大学本科及以上学历占到了12.5%，大学专科学历占到87.5%。专项计划为村医队伍增添了新鲜力量，提升了乡村医生队伍学历。目前，各地正在继续推进2024年专项计划招聘工作。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 14 版）