高质量规范化推动癌症防治 第十一届国家癌症中心学术年会举行

11月15日-17日，第十一届国家癌症中心学术年会在北京举行，会上公布的数据显示，到2022年我国总体癌症5年生存率提升至43.7%，完成了健康中国行动癌症防治行动实施方案制定的阶段性目标。

本次会议由国家癌症中心、中国癌症基金会、北京肿瘤学会、北京医创肿瘤防治研究基金会主办，中国医学科学院肿瘤医院承办，开幕式由国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院党委书记张勇主持。会议聚焦“政策引领 创新驱动 高质发展”主题，旨在深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，实施健康优先发展战略，维护人民群众生命健康，扎实推进健康中国建设和癌症防治工作，促进卫生健康领域新质生产力的培育与发展，保障国家癌症防治目标任务顺利实现，为中国式现代化奠定坚实的健康根基。

党中央、国务院一直高度重视癌症防治工作，将实施癌症防治行动列为健康中国专项行动之一。国家卫生健康委副主任刘金峰在讲话中强调，党的二十大及二十届三中全会提出实施健康优先发展战略，国家卫生健康委等部门贯彻落实党中央决策部署，联合制定了《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030年）》，明确了“2030年，总体癌症5年生存率要不低于46.6%”的目标，下一步癌症防治工作要加强顶层设计，强化政府主导、部门协作，将预防为主、防病在先融入各项政策措施；要强化癌症综合防控体系建设；要持续加大癌症早期筛查和早诊早治力度，创新适宜国情的服务模式；要加强科技协作创新，推动重大科研攻关, 为癌症防控科研攻关提供有力保障，努力打赢癌症防控阻击战，奋力开创卫生健康工作新局面。

国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷院士表示，在国家卫生健康委等上级主管部门的领导下，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院将进一步深化改革，坚持公益性，不断推进全国癌症防控体系建设。国家医学中心、国家肿瘤区域医疗中心医疗资源下沉和诊疗同质化取得显著成效；肿瘤登记、国家癌症防控平台、早诊早治项目、肿瘤质控管理、抗肿瘤新药研发等获得新突破；国际合作“朋友圈”日益扩大，积极发出中国声音，为人类健康命运共同体作出更大贡献。

中国科学院院士、国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷

国家癌症中心党委书记、中国医学科学院肿瘤医院党委书记张勇

国家发展改革委社会司副司长陈俊、国家卫生健康委医政司司长焦雅辉、国家卫生健康委科教司监察专员郑忠伟、国家卫生健康委医疗应急司副司长高新强等相关领导，分别就“实施健康优先发展战略，形成健康合力”“打造符合国情的肿瘤诊疗服务体系”“卫生健康领域科技创新的新形式、新举措、新要求”“落实癌症防治行动实施方案，助力健康中国战略”等作主题报告，深入论述国家有关政策和规划部署。国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长高树庚主持了主题报告环节。

赫捷院士代表国家癌症中心作了2024年度工作报告，围绕“高质量规范化推动癌症防治工作”主题，全面总结了2024年我国癌症防治工作取得的新进展，系统阐述了2025年全国肿瘤防控规划布局和重点目标任务。

学术年会期间，还就新的机遇和挑战下，如何推动中国癌症防治事业高质量发展，开展广泛深入的交流与研讨，除主会场外大会还举办了中美医学院士大会及8个分会场专题研讨，围绕“政策引领 创新驱动 高质发展”主题设置包括癌症早诊早治、国家肿瘤规范化诊疗质控、肿瘤创新医药监管、肿瘤放射治疗学、胸部肿瘤规范化诊疗、恶性肿瘤精准诊疗、妇科肿瘤临床诊治规范以及肿瘤缓和医疗等多个肿瘤防治研究相关学术会场。

国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长刘芝华宣布了癌症筛查与早诊早治系列方案。新版方案重点针对肺癌、胃癌等高发癌症，旨在有效提升筛查与早诊早治的连续性，扩大覆盖人群，减少健康差异。大会还颁发了2024年度全国癌症防治先进省级单位和地市级单位奖项，以表彰在推进癌症防治标准制定、优化防控体系等方面取得的显著成果。