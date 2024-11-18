直播预告：科学防治慢阻肺，让你的肺部畅通无阻

慢性阻塞性肺疾病简称“慢阻肺”，是一种由气流受限导致呼吸困难的肺部慢性疾病，可进一步发展为肺心病和呼吸衰竭，严重威胁人体健康。11月20日是第23个世界慢阻肺日，今年的主题是“认识你的肺功能”，旨在强调测量肺功能的重要性。慢阻肺是如何发生发展的？重视肺功能对于慢阻肺的防治有哪些积极作用？

11月20日（周三）10:00-11:00，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师安立将做客“人民好医生”客户端直播间，为大家详细讲解慢阻肺防治相关科普知识。

专家简介

安立，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师，教授，硕士生导师。任中国老年医学会老年医疗机构管理分会常务委员、中国残疾人康复协会肺康复专业委员会委员、中国医学装备协会危重症学组委员、北京医学会呼吸病学分会慢阻肺和烟草病学组委员。

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