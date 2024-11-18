近段时间，“年轻人整顿婚礼”“极简婚礼”等话题不断引发热议。越来越多的年轻人改变传统婚礼形式，有的把婚礼办成一场轻松的派对，还有的选择旅行结婚，追求简约、轻松成了不少年轻人的婚礼新风尚。

相较于流程烦琐、讲究排场的婚礼，“极简婚礼”注重“悦己”、主打个性、讲究务实，以简单的流程、个性化的元素和随心所欲的松弛感让人倍感愉悦。无车队、无接亲、无伴郎伴娘、无司仪、无煽情催泪环节、无婚宴甚至不邀请嘉宾，有些新人用蔬菜和水果做婚礼装饰，用共享单车代替豪华轿车接新娘，甚至选择在快餐店举办酒席，以“奶茶”代酒……在见惯千篇一律的酒店婚宴和一些炫富婚礼、低俗“婚闹”后，经济实惠且轻松有趣的“极简婚礼”让人感到眼前一亮。

在熟人社会中，婚礼好比是家长主导的“养育结业大考”，亲朋好友是考官，婚礼排场决定着考试成绩。现如今，越来越多的年轻人对婚礼有了自己独到的见解。在他们看来，结婚是两个独立灵魂共同开启一段新的人生旅程，婚礼是宣告小家庭成立的仪式，婚礼安排应以爱和自由为前提，真正体现一对新人的情感和价值观，而非遵循某种程式化的套路。事实上，追求简单、快乐和性价比，减少不必要的经济负担，并不会影响婚姻的幸福程度，反而可能带来意想不到的效果。

从追求奢华繁复到推崇简洁创意，婚礼“小仪式”的变化折射出社会“大文明”的变迁。随着社会的发展，孩子在家庭中获得更多的自主性，并逐渐获得婚礼的“主导权”。年轻一代对于婚姻意义理解的变化，会传导到婚礼形式上，越来越多的家长也开始扭转“风光大嫁”的传统观念，转而支持子女选择个性化的婚礼形式。两代人婚俗理念的“双向奔赴”，尤其是长辈对孩子们婚礼方式的充分尊重，是对他们的最好祝福。

“极简婚礼”蔚然成风，也离不开相关部门和社会各界的积极引导。近年来，中央大力倡导“喜事新办、婚事从简”，中央一号文件连续4年聚焦婚俗改革，着力解决高价彩礼和过度奢华婚礼等社会广泛关注的问题，各地也纷纷采取措施推进移风易俗。比如，江西多地推出了公交婚车业务，为新人们提供了便利；有的省市还出台了《婚事新办指南》，倡导取消繁文缛节、形成节俭之风；有些地方针对农村地区婚礼攀比之风制定详细工作方案章程等，建立推进机制，强化宣传引导。

每一代人都有自己独特的婚礼形式，不同的人对婚礼也有不同的期待。对新人来说，婚礼没有一成不变的标准，但最重要的是开心地完成这一开启人生新阶段的仪式，为自己和亲友留下美好而幸福的回忆。不论婚礼形式如何，不惧烦琐也好，删繁就简也罢，只要有爱的表达，婚礼的各种形式都有各自的精彩。

（作者为浙江大学马克思主义学院副教授）