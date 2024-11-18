大山里，有座“逐光图书馆”

青山连绵起伏，山间响起悦耳的铃声。下午4点50分，位于河北省唐山市丰润区王官营镇的皈依寨小学放学，五年级学生刘铭皓和李蒋楠，前后脚跨出校门，一路小跑。

“你们跑去哪儿？”

“去图书馆，晚了就没位子了。”

大约10分钟后便看到一座简约现代的建筑出现在一片平房之中，很是亮眼，门口立着白色门牌：逐光图书馆。

这是一家乡村图书馆，馆内西面和北面是原木色书柜墙，东面则是大型落地窗。窗外是满目的翠绿草坪，点缀着山楂树、松树和竹子，远方则是巍峨的群山。

刘铭皓推开玻璃门，走到书架前的“老位置”，找到那本还没读完的《三毛流浪记》；李蒋楠取出一本《中国民间故事》，坐下来慢慢看。没过多久，图书馆一楼的大书桌和下沉空间里便坐满了来自周边学校的孩子。

“这里有1.5万余册适合儿童阅读的书籍，温馨静谧的环境、丰富多彩的读书活动，吸引了大量的孩子。”85后的姜玉婵曾是一个农村娃，在城市里创业成功后，返回家乡建设了这座乡村公益图书馆。

创建图书馆的念头，源于姜玉婵的一次思考。农村儿童与城市儿童在眼界上存在差距，“孩子们出不去，我们为什么不把‘光’引进来？”2021年6月，姜玉婵联合社会力量开始兴建图书馆。2023年6月，图书馆建成试运营。在姜玉婵的努力下，更多的创意课程也被引进来了。

“同学们，你们知道无人驾驶是如何实现的？”“谁想上台体验一下VR（虚拟现实）眼镜？”……一个个聚焦前沿的主题分享会，让孩子们睁大了好奇的眼睛。空间计算工程师、航天工程师、国际学校教师等志愿者来到逐光图书馆，引导孩子们看到更大的世界。

“我是四年级的张铭垿，我向大家推荐的书是《蜻蜓昆丁的生命之旅》。”“我是李宇泽，我最近在看《朝花夕拾》。”在这里，孩子们被鼓励着走上台，拿起话筒，大胆分享阅读体会。2023年6月至今，逐光图书馆已举办读书和创意活动90余场，接待上万人次读者。

“我始终坚信，知识能改变命运。”姜玉婵说，未来要把逐光图书馆持续经营好，让孩子们可以在书海中自由逐光，向着心中的梦想不断奔跑。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 08 版）