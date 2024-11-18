国家卫健委：为农村引进更多高素质医疗人才

本报北京11月17日电（记者李春剑）国家卫生健康委近日举行新闻发布会，就提升基层能力，增进群众健康服务获得感有关情况进行介绍。国家卫生健康委基层司司长傅卫表示，当前，国家卫生健康委与相关部门正重点关注大学生乡村医生长期留任这一问题。下一步，各部门会持续实施好大学生乡村医生专项计划，为农村医疗卫生队伍引进更多高素质人才。

据介绍，自2023年起，国家卫生健康委会同中央编办、教育部、财政部、人力资源和社会保障部等部门，联合开展大学生乡村医生专项计划。截至今年10月底，该计划录用的近7500名大学生乡村医生已陆续走上工作岗位。该计划为村医队伍建设起到提升学历层次、优化年龄结构的作用。2023年专项计划已招录的大学生平均年龄为24岁，97%的人为35岁及以下；大学本科及以上学历比例为12.5%，大学专科学历比例为87.5%。目前，各地正继续推进2024年专项计划招聘工作。

如何更好地长期留住并用好大学生乡村医生人才？傅卫介绍，下一步，国家卫生健康委将从以下几方面发力：

一方面，国家卫生健康委将进一步加强已到岗的乡村医生管理，并组织开展全面的、具有针对性的培训，提升大学生乡村医生在医、防、管等方面的综合服务能力，以便于他们更好地胜任基层岗位，服务群众。

另一方面，引导大学生乡村医生与其他符合条件的在岗乡村医生尽快考取执业助理医师或者执业医师资格，并且将取得相关执业资格的村医逐步纳入到乡镇卫生院职称评聘中，让村医有更加广阔的职业上升空间。国家卫生健康委也将继续督促各地，进一步完善和落实好村医的收入和养老等方面的保障政策，提高乡村医生岗位的吸引力，让更多的人才在农村、在基层能够留得住、干得好。