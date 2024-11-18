孩子持续干咳需警惕 肺炎支原体感染如何防治？

肺炎支原体感染进入高发期，近期因感染肺炎支原体导致肺炎的患儿人数有所增加。孩子发烧、咳嗽、流鼻涕就一定是肺炎支原体感染吗？孩子出现什么情况需要立刻去医院？为此，人民网采访了河南省儿童医院感染科主任医师王芳。

王芳介绍，肺炎支原体作为一种常见呼吸道病原体，其主要通过呼吸道飞沫传播，人群普遍易感，是学龄前期和学龄期儿童社区获得性肺炎的主要病原。肺炎支原体感染后，患者通常会出现发热、咳嗽、头痛、咽痛、流鼻涕等症状。咳嗽通常是干咳，有时会非常剧烈，类似于百日咳。

王芳表示，因肺炎支原体感染和其他呼吸道感染临床表现类似，诊断方法主要依据临床表现、影像学检查和实验室检查。当家长发现孩子体温持续高于38.5℃超过3天或是病情迁延不愈等情况，建议家长带患儿前往医院就诊及评估，遵医嘱用药，切忌自行在家盲目用药，延误病情。

“肺炎支原体感染的治疗涵盖一般治疗、对症治疗、抗生素等多种方式。目前已有多种抗支原体药物应用于临床，且疗效显著，家长不必过于担心。”王芳指出，对于轻症患儿，一般不需住院，但需密切观察病情变化，充分休息和保证能量摄入，并正确服用退热药。同时要让孩子保证充足的水分摄入，不同年龄段的饮水量不尽相同，发热情况下可酌情加量，建议温开水少量多次饮用。在恢复阶段，孩子的病情会得到控制，但咳嗽可能会持续时间较长，有的可达1至2月左右，随着治疗和时间的推移，症状会逐渐消失。待病情好转后，可适当进行户外有氧运动，如步行、慢跑等，以增强体质，提升机体免疫力。

肺炎支原体肺炎是否会复发？王芳表示，支原体肺炎复发的主要原因是治疗疗程不足，没有彻底清除病原体，当机体抵抗力下降时再次发病。因此，需要在医师指导下规范治疗。支原体感染治愈后会产生少量的保护性抗体，短期内不会再次感染，但抗体保护作用及时间有限，支原体流行期间会再次感染。

“无论是否感染肺炎支原体，在日常生活中都应做好防护，保持良好的个人卫生习惯，如勤洗手、戴口罩、保持室内空气流通等。同时，增强体质、提高免疫力，避免接触出现呼吸道症状的人员。”王芳说。