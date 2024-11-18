精准助力农村失能老人照护

“谢谢你们，主动为失能老人扫地、倒垃圾……”前不久，在湖北宜昌市秭归县，一封来自茅坪镇金缸城村村民的感谢信送到了县民政局志愿服务队队员手里。近年来，该县通过组建志愿服务队等方式开展“敲门行动”，解决了不少留守、失能老年人急难愁盼问题。

建立农村三级养老服务网络，设立失能、半失能特困集中照护机构；由医护人员开展巡诊，为失能老年人提供专业的照护服务……当前，越来越多地方推出创新举措，着力破解农村失能老年人养老难题。

社会养老的难点在农村，痛点在失能、半失能老年人照护问题。据测算，到2035年，我国失能老年人将达4600万人。农村地区老龄化程度比城镇地区更高，失能老年人照护更加困难。有效破解农村失能老年人照护难题，应对超大规模照护服务需求，事关亿万农村老年人的幸福生活。

谁来照护？资金从哪儿来？这些都是现实难题。比如，农村留守老人多、居住分散，居家养老仍是主要养老方式。在不少农村家庭，往往是由“小老人”照顾“老老人”，他们不仅缺乏专业的照护知识，在精力上也力不从心。随着人口老龄化程度的加深和家庭结构的变化，单纯依靠家庭照护，难以满足农村失能老年人的照护需求。

应当看到，与城市地区相较，农村养老服务发展基础薄弱，市场和社会力量介入意愿不强。破解农村失能、半失能老年人的照护难题，必须采取兜底措施，精准施策，聚焦解决专业照护服务能力不足问题。

加大优质照护服务供给是关键。不妨从满足失能老年人基本需求入手，大力推进助餐、助浴、助行、助医、助急等服务，将服务送到家门口，解决失能老年人居家养老难题。同时，以乡镇为单位，统筹整合日间照料中心、老年活动中心等医疗和养老服务资源，合理布局养老服务设施，推进家庭、社区养老床位建设，并对重度失能老人进行适度集中供养、集中照护。多措并举扩大服务供给，才能实实在在解决问题。

如何疏通支付保障堵点，也是一道必答题。当前，农村老年人支付能力总体偏低，应推动长期护理保险制度向农村扩展，在更大范围检验试点成效。完善长期护理保险、福利补贴、救助供养等制度之间的顺畅衔接，有利于更好满足经济困难和普通家庭失能老年人的照护需求。

此外，还要加强护理人员专业队伍建设。山东提出，按需开发一批乡村公共服务、老年助餐等养老服务岗位。四川内江推行互助养老，成立老年志愿服务队，引导有能力的老人结对帮扶失能、半失能人员。加强护理人员专业队伍建设，既需要进一步做好配套政策保障，从顶层设计上构建梯次分明、结构合理的专业队伍，也需要各地积极创新，探索更多好用、管用的举措，让社会力量更好发挥补充性作用。

党的二十届三中全会《决定》提出：“加快补齐农村养老服务短板。”提供更多暖心服务，确保农村失能老年人的基本生活得到妥善照护，满足失能老年人的基本生活需求和精神需求，将进一步温暖农村老人的晚年生活。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 09 版）