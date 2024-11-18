享户外之乐 增生活之美

北京、杭州、郑州、西安、漠河……近期，多地马拉松赛事鸣枪，参赛选手活力四射，为缤纷生活增添了亮丽色彩。

从路跑到骑行，从攀岩到露营，一段时间以来，户外运动热度持续走高，吸引人们广泛参与。前不久发布的《中国户外运动产业发展报告（2023—2024）》显示，与2019年相比，2023年与户外运动相关网络订单人次增长14.99%，2024年上半年同比增长59.78%。这表明，随着经济社会发展，人们的健康意识逐步提高，运动需求日益多元化、个性化。

户外运动为何魅力十足？与室内运动相比，户外运动最大的特点在于亲近自然，参与者能够在与山川河湖的互动中促进身心健康。然而，传统户外项目有其专业性，形成了一定的门槛。

北京朝阳区打造骑行配套社区，不仅提供自行车组装、维修等一站式服务，还有咖啡、简餐、市集等业态；顺应“公园20分钟”热，河北石家庄进一步优化城市绿地布局，让公园“抬脚可及”；重庆推出“不夜重庆城”城市漫步活动，发布夜间消费地图，吸引人们打卡留念……各地培育完善一批“轻户外”项目，让更多人参与到户外运动中来。打造更多连接人与自然的新场景、新业态，为人们强身健体、愉悦身心提供新去处、新选择，有利于让广大群众尽享运动之乐、生活之美。

户外运动，一头连着民生、一头连着经济。发挥好户外运动对经济增长的撬动作用，关键在于做好融合文章。广西马山县，石山连绵，地势陡峭，自然条件一度成为发展的阻碍。探索“体育+生态”，当地立足自然岩壁干净、整洁的特点，大力发展攀岩项目，实现了从“因山而困”到“因山而富”的变迁。

一地之变，折射产业潜力。从马拉松赛道连接城市标志性景点、擦亮城市名片，到“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”活动掀起热潮，再到河北肃宁县以渔具产业带动2万多人就业……户外运动产业与文化、旅游、装备制造业等多个领域深度融合，展现出广阔发展前景。实践证明，找准户外运动与不同业态的结合点，延长产业链、完善配套支持，就能有效拓宽地方经济发展路径。

经过近年来的蓬勃发展，户外运动日益走进大众生活。也要看到，与群众日益高涨的运动热情相比，相关产业发展质量还存在一定差距。

比如，多地马拉松赛事中签率不高引发吐槽，游客擅入景区未开发区域导致发生安全事故，野外露营破坏生态、造成火灾隐患，等等。消解这些“成长的烦恼”，有赖于政策引导规范，培育良好户外文化，也需要加快完善产业链，持续扩大并优化供给。此前，国家发展改革委、体育总局等多部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》。在地方，云南、湖北、四川等10多个省市陆续出台户外运动产业发展规划或行动计划。不断朝着规范化、标准化方向发展，户外运动产业将以高质量供给引领新需求，激发出更大的市场活力。

春赏百花夏溯溪，秋拾落叶冬滑雪——户外运动已成为一种新风尚。在人们亲近自然、强健体魄的美好体验中，人与自然和谐共处的美好画卷徐徐铺展，健康中国也正渐行渐近。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 09 版）