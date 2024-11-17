世界早产儿日：科学护理早产宝宝 父母需要知道这些知识

11月17日是“世界早产儿日”。胎儿未满37周，体重小于2500克，身长不足45厘米的婴儿，称为早产儿。大部分早产宝宝的器官功能和适应能力较足月儿较差，因此专业的护理，对于宝宝的健康成长至关重要。

温州医科大学附属第二医院新生儿科一病区副主任护师夏芳琴在接受采访时介绍，早期营养决定了初生婴儿的生命质量，母乳喂养是提高早产儿存活率的有效措施。有研究显示，早产母亲的乳汁里除了含有大量的抗体、生物活性成分，能够帮助婴儿抵抗感染之外，还含有较多的蛋白质和矿物质，更利于早产儿的快速生长。同时通过开展袋鼠式护理，有助于稳定早产儿体温等生理指标、尽快适应宫外生活及生长，减少哭泣，延长睡眠时间，有利于早产儿的体重增长和健康发育，减少住院并发症的发生，也有助于促进母乳喂养。

夏芳琴表示，袋鼠式护理又称“皮肤接触护理”，是指产妇以类似袋鼠妈妈将小袋鼠养育在育儿袋的方式环抱着宝宝，将只穿尿裤的宝宝放在母亲胸腹部，母婴进行皮肤对皮肤接触的一种护理方式。具体方法为：母亲靠于靠垫，选择最舒适的坐姿，向后仰躺，将宝宝垂直放于胸前，进行肌肤接触时，母亲用手臂托住宝宝臀背部，做好支撑，期间做好宝宝的保暖工作。在进行袋鼠式护理时，母亲还可通过说话，眼神接触、轻轻抚摸、唱歌等方式，刺激宝宝大脑发育。其他照顾者也应与宝宝多交流、多互动，给予足够的关爱和陪伴。

“早产儿母亲承受的压力是多方面的，除了正常分娩给女性带来的压力，早产儿的健康情况也会引发早产儿母亲的焦虑情绪和精神压力。”夏芳琴指出，通过母婴之间的肌肤接触，还可降低母亲的焦虑情绪，增强母婴情感互动，帮助建立亲子关系。

夏芳琴提示，父母要时刻关注宝宝身体发育，做好定期检查、听取医生的专业喂养指导。一般情况下，早产宝宝出院后在6个月以内，每月复查一次；6个月之后，根据宝宝的情况，由医生决定2至3个月复查一次。一岁以后每3个月复查一次，直至2岁。若发现问题，能及早进行专业干预，使早产宝宝健康成长。