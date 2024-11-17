父母沉迷短剧成年轻人“心病”

普通爽文拍成短剧，却在某种情况下成了“巨大的隐患”。在北京工作的崔先生近日最烦心的事就是母亲沉迷于刷网络短剧，不仅花了近万元解锁剧集，而且性情大变。“老年人沉迷短剧”已成为不少年轻人担心的社会问题。

北京青年报记者发现，不少中老年题材短剧在第三方平台短剧数据榜单中热度较高。业内人士则提醒，部分短视频平台存在利用算法向老年人推送微短剧，并以各种方式诱导开通自动支付、免密支付或自动跳转支付的行为。

父母的短剧

以“抓马”“反转”情节为主

“我妈睡着了手机还在播放短剧”，“爸爸看短剧已经花了三四万了”，“我妈说，虽然演的不是特别好，但就是很想看”……在社交平台上，不少用户都在吐槽父母看短剧的行为。

在被问及父母观看的短剧内容时，市民吴女士表示，父亲看的短剧在她看来就是“最普通的爽文”——剧情以主角遭受困境开始，以主角得以翻身后对曾经施加恶意的人进行反击结束。也有网友将父母观看的短剧评价为“有点癫”。

北青报记者发现，这些中老年短剧以“抓马”“反转”情节为主，其内容也呈现同质化，如实现阶层的跨升、对曾经欺负自己的人进行反击、收获事业和爱情的成功等等。

在一些人的印象中，短剧作为“霸总玛丽苏”的重灾区，多以女性用户为主，然而调查发现，男性中老年受众也是观看和消费的主力。

“在短剧推送过程中，由专业人士或公司负责引流工作。他们通过分析不同目标群体的兴趣偏好，将不同剧的情节片段精准推送给潜在观众，以提高短剧的曝光度和观看率。”天使投资人、资深人工智能专家郭涛向北青报记者表示，“这种策略是数字营销的一部分，旨在提升用户体验的同时，也增加短剧的商业价值。但短剧引流过程应合规，避免使用恶意手段或误导消费者。”

子女的烦恼

沉迷短剧伤感情又费钱

不少子女反映，短剧内容影响了父母的情绪，甚至性格。有网友表示，母亲的性格和蔼，但是沉迷短剧后，她开始不自觉地对现实生活中的小事表达不满。大声外放短剧、吃饭时看短剧、长时间观看手机带来的健康问题已成为部分家庭矛盾的导火索。

除了对家庭关系的影响，北青报记者在部分平台看到，许多子女称自己的父母在短剧上花了不少钱，少则四五百，多则数万元。如何避免父母无意中付费或者沉迷短剧无限花费，成为很多年轻人关心的问题。

受访者王女士表示，父亲在一年半内，充值了大约3.5万元的短剧。之后，父亲改为观看免费短剧，却又开始从其中出现的广告链接购买产品，商品的类型从生活用品到保健品应有尽有。

目前，短剧的付费分为多种形式，通常观众可以免费观看几集剧情，但是在剧情走向更为紧张刺激的时刻，便需要付费观看。北青报记者看到，知名短剧平台充值界面显示，充值或购买的服务为虚拟商品，一旦购买即生效，不予任何形式的退款或变现。

郭涛向北青报记者表示，部分短视频平台存在利用算法向老年人推送微短剧，并以各种方式诱导开通自动支付、免密支付或自动跳转支付的行为。比如，以极低的价格诱导老年人继续观看，使他们在不知情的情况下开启相关支付功能，按集扣费并自动播放下一集。

繁琐的维权

一些人获得了部分赔偿

吴女士说，她的父亲已经在短剧上花费了1000多元。她称，父亲曾一天支出200多元以购买短剧。为了观看短剧，父亲多次向她要钱。她查看账单才发现父亲多次为短剧平台付费。在她展示的账单中，扣费来自不同的平台。吴女士曾在父亲付费的小程序上投诉。但是她发现，由于支付平台和商家过多，充的钱也无法通用，维权有困难。

在寻找解决途径的过程中，她还发现，不少付费短剧并没有备案号。其实，在平台上投放的短剧，需要明确提供备案号。短剧的报备、上架及后续盈利都有一套程序，包括内容审核、版权确认、收益分配等，这些程序受到相关法律法规和平台规定的监管。

不过，也有一些子女在维权中获得了部分赔偿。一位得到退款的网友和北青报记者分享了自己的经历。她称，家中老人已经为短剧花费了近万元，支付的金额从最初的八九元到几十元，涵盖了57个不同的短剧小程序。她一个一个地点击订单申请退款，并称这笔消费为“欺骗诱导老人”，最终获得了近半数的退款。为了防止老人观看短剧上瘾，在不知不觉中付款，她认为根本办法是“不要让老人的手机关联银行卡”。但她也知道，老人观看短剧的原因还是太无聊了，要让老人做点其他事转移注意力。

一位自称为从事短剧投流的业内人士表示，短剧的充值面板分有不同的档次，高消费后会被平台定义为“优质用户”，后续将被推送更贵的面板。郭涛向北青报记者说明，这种情况的确存在，并且从商业逻辑上是合理的。只不过，从用户体验和公平性角度看，这种行为确实会引发争议。为此，他表示平台需要平衡商业利益和用户体验，以确保透明公正。同时，用户也应有权选择是否接收此类推送信息。

拓展

防沉迷如何做到“适老化”？

今年6月，国家广播电视总局下发《关于微短剧备案最新工作提示》，要求对微短剧实行“分类分层审核”，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。还有网络平台发布打击违规微短剧的公告，表示将鼓励和推广优质微短剧，持续对含有不良价值观导向、违反公序良俗、低俗“擦边”等违规内容的微短剧，以及相关违规账号进行治理。

据此前媒体报道，中老年短剧《27岁霸总爱上45岁保洁阿姨》等被集体下架。北青报记者发现，备受关注的《闪婚老伴是豪门》也从相关短剧小程序中下架。

早在2022年，全国人大代表柯云峰就提出过建立短视频老年人“防沉迷”系统。“建议设置短视频老年人防沉迷模式”的话题也在微博引发热议。有专家表示，对于老人沉迷网络的现象不能一禁了之。全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受媒体采访时曾表示，子女可以与父母共同分享相关的游戏、购物、新闻等内容，或者共享一个账号，进行相关的保护，避免一味地否定其行为。北京市知识产权库专家、投资人董新蕊表示，“更多的是要开发有利于老年人健康的视频，开发防止老年网络诈骗的软件。”

针对这个问题，郭涛表示，相关法规要求保障消费者知情权与选择权，监管部门会关注此类诱导消费行为，平台也会进行规范要求。但是，仍有个别不良现象存在，监管还需持续强化落实。

本组文/本报记者 温婧 实习生 张靖曼