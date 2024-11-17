孩子厌学如何科学诊断、有效治疗？

今年9月开学以来，北京、上海一北一南的儿童医院相继开设了“学习困难”门诊。如果孩子出现了厌学、恐学现象，家长应该如何判断孩子是出现了心理问题，还是存在某种思维缺陷？应该如何寻求专业的诊断和治疗呢？

专家观点

北京回龙观医院精神科主任医师、中华预防医学会伤害预防与控制分会常务委员李献云：首先，如果家长发现孩子出现厌学现象，需要先跟孩子多聊聊，倾听孩子的心声，了解孩子认为的自己不愿意上学的原因。如果家长与孩子交流有困难，可以跟孩子的同伴小朋友、老师，或可以让孩子袒露心声的其他亲人聊聊，从而间接了解情况。更重要的是，家长需要根据孩子的既往情况做出分析，比如孩子是否某个学科的学习遇到了困难、同伴交往出现问题、跟任课老师的关系有问题、上学路上或在校园遇到麻烦、从小跟其他孩子相比智力就有不足、一直多动或注意力不集中、近期情绪波动大或明显异常、有其他心理行为问题等，再耐心地跟孩子核实。最后，要和孩子一起想办法，比如帮孩子一起想办法应对人际问题，帮助孩子解决学习上的不足、带孩子就诊解决心理行为问题等，而非一上来就简单粗暴地评判、批评、吓唬或强迫孩子。

如果家长无法对孩子的情况做出判断，或孩子根本不说心里话，或尽己所能也无法有效帮助到孩子，建议家长带孩子去医院就诊。可选择的医院有精神专科医院和综合医院的精神科或心理科，科室首选医院开设的专门针对儿童青少年心理或学习困难的门诊，也可以是普通的精神科或心理科门诊，因为一些专长于儿童青少年心理问题的专家不一定都在儿童青少年门诊。就诊过程中可以询问医生有什么诊断和建议，是后续一直在他这里就诊治疗还是有其他建议？通常医生会在评估、检查后对孩子的问题作出诊断并给出治疗意见或建议，多听医生的建议很重要。

孩子被诊断后，常规做法是固定医生遵医嘱定期复诊。随着病情好转，医生会建议延长间隔时间，把复诊的频率降下来；如果不信任此医生，就再挂号找到信任的医生，坚持下去固定就诊。在治疗过程中，不可或缺的是家长的积极配合。家长是孩子的第一任老师，孩子的心理、行为问题往往与家长有关。家长也需要遵医嘱调整日常的言行，学着提醒自己放弃那些对孩子没有帮助的有害言行、态度和表情，切实地改变自己。要知道，任何人学着改变自己都是非常不容易的，家长要和孩子一起努力，治疗效果才会更加理想。文/本报记者 雷嘉