北京专家如何打造带不走的医疗队

每年开展的巡回医疗工作，可为缺医少药地区带去高质量医疗服务。今年8月，国家卫健委发布通知，将继续以中西部省份医疗服务能力薄弱地区为重点开展巡回医疗工作。今年9月，北京市卫健委也启动巡回医疗，6所北京市属医院组建北京市巡回医疗队，在10-11月奔赴河北、内蒙古。北京青年报记者梳理发现，今年共有20余支来自北京的医疗队奔赴全国各地开展巡回医疗。作为首善之区，北京优质医疗资源集聚，如何在短时间内真正将医疗服务送到祖国有需要的地方，并留下一支“带不走的医疗队”？近日，北青报记者专门采访了本次北京积水潭医院国家巡回医疗队的专家，作为样本，探究如何积极推动优质医疗资源下沉。

疑难手术不敢做？

人工关节翻修手术现场示教

从10月14日到20日，北京积水潭医院矫形骨科副主任医师及松洁和同事们在黔东南州人民医院工作了一周，义诊、手术、交流……他打趣说，“巡回医疗队的行程堪比‘特种兵’”。

10月14日，医疗队在黔东南州人民医院工作的第一天就安排了一场义诊。早上8时，患者们慕名从四处赶来，将义诊区围了个水泄不通。张女士拄着拐杖，在家人的陪同下前来。她已经被病痛折磨得面色疲乏，见到北京来的大专家，迫不及待地陈述自己的病情。原来，因为髋关节翻修不好处理，当地医院不敢贸然手术，张女士已辗转了本地多家医院。听说巡回医疗队来义诊，她专程赶了过来。

仔细研判后，及松洁初步判断，张女士为左髋关节置换术后感染，前期植入的假体松动。“这类情况确实需要积极处理，加上本人意愿强烈，我们马上将她收住院，准备尽快手术。”

检查感染情况、备血、讨论手术方案、准备手术器械……各项工作加速进行。10月17日，及松洁带领黔东南州人民医院骨一科主任张玉兴、副主任医师吴厚林共同开展了这例髋关节翻修手术。

术中，及松洁从原手术入路将假体取出，仔细清除感染病灶和坏死组织，并置入了专用间隔物进行局部抗感染治疗。他一边操作，一边跟两位当地医生分享每一步操作背后的原理和考虑。“我相信通过一起做手术，能让大家对人工关节感染翻修手术有个整体认识。”手术仅用时2个小时，患者股骨侧假体保留，损伤相对小，恢复良好。

在北京积水潭医院，人工关节翻修其实是常规手术。但对于黔东南州人民医院来说，由于人手、硬件等条件有限，每年这类手术开展的数量仅在个位数。

及松洁介绍，人工关节翻修手术与初次植入手术相比，有两大难点需要攻克，一是植入假体松动以及由感染造成的骨缺损，可能会导致翻修过程中无法牢固地安放假体，需要医生的经验判断；二是抗感染，这是个系统工程，不仅需要医生在术中严控每一个细节，术后还要密切观察患者各项指标。

如何快速提升骨科能力水平？

分享实用工具缩短学习曲线

自10月28日到了从江县人民医院，北京积水潭医院脊柱外科副主任医师马赛一直没闲着。这家医院属于国家二级甲等医院，是全县最大的医疗中心和骨科创伤中心，骨科是重点学科。工作时间只有短短一周，如何有效地帮助这家医院骨科提升学科水平和医生的医疗技术？马赛在实践中发现，交流手术案例和实用技巧的分享是最高效的途径。

以骨折手术为例，其中最为关键的环节就是要给发生骨折的部位打上固定用的钉子，将裂开的骨头点对点准确地连接好。在北京，积水潭医院医生可借助手术机器人导航，将椎弓根螺钉精准植入，但在贵州，从江县人民医院并没有先进的机器人导航系统，当地医生大多依靠影像科医生出具的影像资料来确定螺钉植入的角度和深度。为了帮助当地提升手术精准度和成功率，这次，马赛专门把一款3D影像重建软件分享给了当地医生，并在两天时间内，手把手教会他们软件使用方法。

“如今，他们可以依托前期影像数据，借助这款软件，以手术医生的视角绘制出一个更加精确的‘手术规划图’，用多少颗螺钉、螺钉多长、从什么位置和角度植入，都能提前设计好，为患者更加准确地量身定制手术方案，手术成功率可以提升20%。”马赛说。

除了“直给”的“技术帮扶”之外，在观察当地医生的手术案例之后，马赛也给他们带去了一些不同的治疗理念，以更准确地进行疾病诊断。以老年群体多发的椎体压缩性骨折为例，一般会通过注射骨水泥的方式进行治疗，治疗方式比较成熟，当地也经常使用。但马赛提醒，虽然大部分患者确实是压缩性骨折，但从实践来看，有少数患者是血液系统肿瘤问题。“两者的影像学呈现非常类似，一定要注意识别。”

关于打骨水泥，大多数医生会按经验从一个大概的角度入手。马赛说：“每个病人的身体状态、骨骼形态不同，按经验去做手术会有风险。一定要在术前利用现有工具做一个完善的术前规划，为每个病人精准测量注射角度。”

需要北京专家“智力支持”？

远程协作将当地医生“拉入群聊”

“目前患者诊断为腰椎间盘突出，腰椎管狭窄和胸椎黄韧带骨化，患者右下肢放射痛明显，经过保守治疗效果不佳，手术指征明确，患者本人及家属都要求手术治疗。考虑为患者进行脊柱内镜下腰5骶1（L5-S1）间盘髓核部分摘除手术，请专家给予指导意见。”10月15日下午，黔东南州人民医院骨科，一场远程会诊讨论热烈进行。

北京积水潭医院国家巡回医疗队脊柱外科副主任医师于杰、麻醉科副主任医师曲智俊，以及黔东南州人民医院部分骨科医生，同两千公里之外的北京积水潭医院脊柱外科主任医师韩骁视频连线，共同为52岁的患者刘姐进行多学科远程会诊。这是巡回医疗队到达黔东南州后首次开展远程医疗工作。

“根据患者腰椎CT和MR图像结果，结合患者体征，最终诊断为腰椎间盘突出症，可以考虑进行经椎板间入路脊柱内镜下腰椎间盘髓核部分摘除术。”韩骁说。远程会诊后，专家们为患者共同制定了详细的手术方案，并由于杰主刀，为患者顺利实施了微创手术。

“我们医院从2021年才开展脊柱微创技术，而且只有一名医生能够使用这项技术，经验不足，人才技术力量相对薄弱”，黔东南州人民医院骨三科副主任杨标表示，“这次手术不仅能得到北京专家的技术支持，对我们来说更是一次难得的学习机会”。

“巡回医疗队下沉时间很短，我们的任务并不是要看多少个病人、做多少台手术，关键是要为当地建设一支带不走的医疗队。”于杰表示，这次巡回医疗的主要任务之一，就是要搭建远程医疗服务体系，为他们提供来自首都北京的“智力支持”。通过本次巡回医疗，北京积水潭医院与黔东南州人民医院建立了远程协作机制。如果当地遇到疑难病例，可向北京积水潭医院提出申请，协调北京专家提供远程会诊支持。

于杰说，按照惯例，每周三，北京积水潭医院的积水潭院区、龙泽院区、回龙观院区脊柱外科医生要开展教学大查房，并邀请一名大夫在线讲解疑难案例、分享最新的疾病研究进展、最新的术式等。同时，积水潭医院主导建设的地方区域医疗中心，如北京积水潭医院贵州医院、聊城医院、郑州医院的骨科大夫们都会加入，上百人同时在线学习、“充电”。“这次巡诊结束后，我们考虑条件成熟后将黔东南州人民医院也‘拉入群聊’、共同提高。”供图/北京积水潭医院

对话

巡回医疗要真正把技术留在当地

对话人：北京积水潭医院院长助理、医务部/疾控处主任鱼锋

北青报：今年北京积水潭医院为什么选择去贵州？如何确定帮扶医院？

鱼锋：国家巡回医疗队已经开展了多年，以前参与的基本是国家卫健委直属医院，今年国家级的医学中心也都参与组队，作为国家骨科医学中心，我们积水潭医院立刻行动了起来。9月23日接到任务，医院马上开会研究。按照要求，这次医疗队要下到地市级、县级基层医院，而两年前，我们在贵州省贵阳市建立了北京积水潭医院贵州医院，属于区域医疗中心，我们长期派驻院领导和临床专家。而这次巡回医疗受援地我们就选择了贵州省黔东南州的三家医院，希望与贵州建立更加深入的帮扶合作，搭建起国家骨科医学中心（北京积水潭医院）—国家区域医疗中心（北京积水潭医院贵州医院）—州、县医院这三级诊疗体系。

北青报：巡回医疗队里的医生是怎么选出来的？

鱼锋：定下三家医院之后，我们“按需定制”，马上跟贵州省黔东南苗族侗族自治州卫健委以及三家医院取得联系，询问他们的具体需求。三家医院中，黔东南州人民医院是一家地市级三甲医院，其需求以提升手术水平为主；而从江县人民医院和剑河县民族中医院则基本以内科需求为主，糖尿病、高血压等常见病诊疗需求较大。

随后，我们到各科室开展动员，当天就确定了医疗队名单，基本是副高级职称及以上的大夫，以责任心强、业务水平高的青年医生为主。10月13日至11月3日，医疗队分三批在贵州省黔东南苗族侗族自治州开展为期三周的巡回医疗工作。医疗队共19人，其中临床专家14人，另配备了医务管理、宣传等管理人员5人，覆盖脊柱外科、矫形骨科、小儿骨科、足踝外科、内分泌科等12个专业。

北青报：本次巡回医疗队有哪些主要任务？短时间内如何把工作落实到位？

鱼锋：医疗队的重点工作主要有三项，一是推动优质医疗服务下沉。根据当地医院具体需求，开展义诊、健康宣教、手术等，为当地患者看病。抵达后，这些工作迅速开展了起来。二是提供技术支援和管理指导，从加强临床专科服务能力建设、提升临床技术水平、提高医院管理水平等方面，对地市级和县医院进行指导。同时，医生们也通过集中授课、教学查房、病例讨论等形式，提高医务人员疾病规范化诊疗意识和临床技术水平。三是开展远程医疗。巡回医疗队的工作不是蜻蜓点水、浅尝辄止，是要真正把技术长期地留在当地，因此，我们组建了远程医疗协作机制，联动北京积水潭医院开展远程会诊、查房、培训等工作，包括后续要把黔东南州人民医院纳入每周的骨科疑难病例在线讨论。通过上述方式，将巡回医疗队的任务落实、落细。

按照分级诊疗的要求，我们希望依托北京积水潭医院、北京积水潭医院贵州医院，去辐射带动更多的基层医院，让老百姓的常见病能够在地市级、县级医院解决。地方解决不了的，可以到贵阳的区域医疗中心看，让当地百姓不必来回奔波，在贵阳就能看上北京的大专家。

本组文/本报记者 蒋若静