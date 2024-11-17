首发经济夯实消费增长底气

进入11月份，消费市场持续火热：首次中国国际精品消费月在北京、上海等地精彩上演；“双11”促销活动购物用户和成交额创新高；第七届进博会意向成交额达800.1亿美元……各类活动中，新产品、新技术、新业态闪亮登场，展示首发经济魅力，激发消费活力，夯实增长底气。

全球首发、亚洲首秀、中国首展……作为2024消费促进年关键词之一，首发经济走入大众视野。在市场竞争中，“首发”意味着独占鳌头，是实力的象征。首发经济，正逐渐成为一个区域经济实力、营商环境的重要体现。

做到首发看似容易，实则不然。有的地方，首店开张时异常火爆，消费者纷至沓来，结果没几天就门庭冷落。有的地方，首发产品同质化严重，功能都差不多，但价格差异却很大。如此“首发”，一哄而上，单纯追求“首次”，脱离实际需求，昙花一现，自然也留不住顾客。

从内涵实质看，首发经济是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称。它涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出，到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。发展首发经济，需要因地制宜、精准定位、厚积薄发，面向市场、面向大众，才能引领消费潮流、激发消费潜力、扩大消费需求。

产业创新和升级是强大支撑。作为一种新兴的经济模式，首发经济通过推陈出新助推企业创新，促进产业创新与升级。反过来，通过产业创新与升级，企业可实现在市场首发“一炮而红”之后，迅速营造独特的品牌形象和市场地位，实现“首发即领先”。

瞄准市场需求是必要前提。既然是首发，必然应该是以前从未有过或见过的，是“首次亮相”。企业应通过深入调研，看看产品或服务是否符合或者满足消费者需求。比如，首发的新品或精品不能是简单意义上的奢侈品、高端消费品，而应在品质、设计和工艺上达到一定标准，同时又契合绿色、智能、健康、时尚的消费发展新趋势，满足消费者的多元需求。

释放集聚效应是有效途径。一次新品首发，背后涵盖了研发、发布、展示、推广以及销售等各环节，围绕新品构筑起全新的产业链、生态圈，进而推动区域内由单次首发走向多元首发。例如有的地方举办全球首发季，吸引了国内外品牌参与，集首发、首秀、首展、首店于一处，呈现规模效应，不仅增加了区域吸引力，而且解锁了更多消费新场景、新空间。

同时，应鼓励有条件的地方出台相关政策，支持首发经济。例如，在品牌宣介、活动场地等方面给予优惠，为首发活动提供高质量服务；通过产业创新与升级等政策支持，推动首发经济在激发消费潜能和扩大消费中发挥更大作用。