新抗体药精准引导免疫系统攻击癌变

科技日报讯 （记者刘霞）瑞典皇家理工学院、乌普萨拉大学科学家合作研制出一种新型精准抗体药物。这种抗体结合了3种不同功能，能增强T细胞对癌瘤的影响，有望治疗多种类型的癌症。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。

研究人员解释说，这种新型抗体就像一位精准的向导，能引导免疫系统发现和攻击那些仅在癌细胞中出现的特定突变和基因变化。新抗体能将独特的肿瘤特异性物质直接递送给特定类型的免疫细胞，并同时激发这些细胞的活力，从而极大地增强了T细胞对肿瘤的抗击能力。

实验结果显示，这种抗体能激活人体血液样本中正确类型的免疫细胞。在动物实验中，接受这种抗体治疗的小鼠存活时间明显延长；接受更高剂量治疗的小鼠，能免受癌症的侵袭。而且，这种疗法比研究人员以前的癌症治疗手段更安全。

研究人员透露，这种新药物由两部分组成：一部分是靶向双特异性抗体，可提前大量生产；另一部分是定制肽，可根据所需应对癌症小规模快速合成。因此，新抗体不仅易于大规模生产，还能针对患者的病情或特定肿瘤进行个性化定制。

研究人员接下来计划使用经过优化的生产工艺，制造候选药物，并进一步开展安全性研究，随后启动人体临床试验。