我国在研新药数量跃居全球第二位

科技日报上海11月16日电 （记者崔爽）记者从16日召开的2024中国医药工业发展大会上获悉，我国医药工业加速发展，创新能力显著增强，在研新药数量跃居全球第二位。今年以来，37个创新药、51个创新医疗器械获批上市，新型抗体、核酸疫苗、细胞和基因治疗药物等前沿领域跻身全球前列。

与此同时，产业规模不断壮大。今年9月，全国医药工业增加值增速达到10.5%，占全部工业比重3.7%，创新药市场规模突破1000亿元。国际合作持续深化，2024年中国医药企业对外技术授权总交易规模超340亿美元，一批优质中成药走向世界，已在47个国家和地区获得503个注册批件。

工业和信息化部部长金壮龙指出，将加大医药产业科技创新力度，包括完善产学研医协同研发体系，优化医药创新生态，加快重大创新产品产业化进程；统筹补链强链，扎实开展产业链上下游协同攻关，加速创新成果推广应用；巩固提升化学原料药、抗体药物等竞争优势，推动生物合成、基因编辑、AI制药等前沿技术转化。

金壮龙表示，要推动医药工业转型升级。具体来看，要坚持高端化、智能化、绿色化发展，加快实施医药工业数智化转型行动；健全全生命周期质量管理体系，持续提高药品、医疗器械全行业质量水平；培育一批世界一流医药企业。

金壮龙强调，增强医药生产供应能力，持续优化全人群、全周期医药保障；完善国家医药储备体系，加强临床短缺药品、儿童药品、罕见病用药研发生产，有效满足公共卫生应急和民众用药需求。另外，进一步扩大医药产业开放合作，吸引全球医药产业技术、资金、人才等创新要素集聚。积极开拓国际市场，以更高水平融入全球医药创新网络和产业体系。

大会开幕式上发布了医药工业“十四五”期间产业升级突出进展和产业技术未来发展重点领域，举行了国家卓越工程师实践基地（数字技术领域）—医药工业数字工程师联合培养签约仪式。

此次大会以“共创共享共赢，携手新质未来”为主题，由工业和信息化部中小企业发展促进中心、上海市科学技术委员会、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心、上海市经济和信息化委员会联合举办。