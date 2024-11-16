国家医保局统一规范精神治疗类医疗服务价格项目

新华社北京11月15日电（记者徐鹏航）记者15日从国家医保局获悉，国家医保局近日印发《精神治疗类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，将现行精神治疗类价格项目整合为10项，支持精神治疗类医疗服务发展。

国家医保局有关负责人介绍，立项指南综合患者心理问题严重程度、实施主体、干预手段、治疗目的等因素，在价格立项上对“心理治疗”和“心理咨询”进行区分。明确心理治疗按“小时”为单位计费，保障心理治疗的完整性，避免治疗效果受时间约束；而心理咨询以沟通为主，按“次”收费更有利于规范收费行为。同时，明确“心理治疗”和“心理咨询”两者不可同时收费，减轻患者费用负担。

“心理治疗”价格项目整合吸收了过去不同治疗手段设立的音乐治疗、暗示治疗、松弛治疗、漂浮治疗等价格项目，适应临床治疗技术发展，价格项目的兼容性明显提升，避免临床因治疗方式名称不同无法收费。根据治疗对象，分为个人、家庭、团体“心理治疗”，支持差异化收费，避免因歧义造成收费困扰。

此外，立项指南针对重性精神病且在急性发作期的患者，新设“精神科监护”项目，为严重精神病急性发作期出现急性冲动、自杀、伤人、毁物及有外走、幻想、幻觉和木僵等症状的患者提供特殊严密监护服务，且明确不与“精神病人护理”同时收费，既提升照护等级保障患者安全，又防止临床滥用。

国家医保局有关负责人表示，下一步将指导各省份医保局做好对接落实，整合规范精神治疗类医疗服务价格项目，制定全省（区、市）统一的价格基准，由具有价格管理权限的统筹地区对照全省（区、市）价格基准，上下浮动确定实际执行的价格水平。

“人生幸福快乐，强身健体十分重要，心理健康也十分重要。”该负责人表示，精神治疗类立项指南的推出，将推动精神心理健康服务向规范化、可及化方向发展，更好促进人民群众身心健康。