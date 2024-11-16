冬天第一杯养生茶 已上架

冬天来啦!立冬是冬季第一个节气，此时南方天气转凉，北方北风凛冽，气温下降明显。立冬养生首避风寒，温养神气，以养阳气。宜以静态运动为主，早睡晚起，饮食宜清温养阴暖脾肾。

今天就为您送上立冬后适宜的代茶饮。

武夷岩茶

立冬饮茶以武夷岩茶为宜。武夷岩茶属半发酵青茶，具有绿茶之清香，红茶之甘醇，是乌龙茶中极品，最著名的就是大红袍茶。此茶性温，可健胃养胃，适合四季饮用，立冬时节，风寒渐重，易伤脾胃，肠胃不好和寒气重的人适宜饮用。

红枣桂圆枸杞茶

红枣、桂圆、枸杞各5克，开水冲泡，代茶饮用，每日3-5杯。大枣性味温、甘，入心脾胃经，可补中益气、养血安神、养心补脾、保护胃气；桂圆性味温、甘，入心脾经，可补益心脾、养血安神、补益气血；枸杞性味甘、平，入肝肾经，可滋补肝肾、益精血、明目，三药性温不燥，温补肝心脾肾，益气养血。

此茶尤宜于冬季饮用，暖身驱寒，温补阳气。

姜枣玫瑰花茶

生姜3大片、大枣5枚、玫瑰花10朵，开水冲泡，代茶饮用，每日3-5杯。生姜性味辛温，归肺脾胃经，可祛风发汗、解表散寒、温中、温肺。大枣性温味甘，归心脾胃经，可补中益气、养血安神、养心补脾、保护胃气。玫瑰花性温味微苦甘，入肝脾经，可疏肝解郁、活血化瘀、理气调经、醒脾和胃。

以上三药合用散寒暖胃，疏肝醒脾，可做立冬时节预防风寒外感、寒邪内伤脾胃之用。

山楂麦芽莱菔子茶

焦山楂5克、焦麦芽10克、莱菔子3克，开水冲泡，代茶饮用，每日3-5杯。焦山楂性温味酸甘涩，归肝脾胃经，可健胃消食、化积止泻。焦麦芽性平味甘酸，归脾胃经。可健脾消食；莱菔子性平味辛甘，归脾胃肺经，可消食除胀、行气化积。三药合用健胃消食，行气化积，脾虚食少、脘腹胀满、食欲不振者可代茶饮用。

立冬时节，饮食偏于温热油腻，可常饮此茶以消食化积。

文/李金辉（北京老年医院）