低氧环境为啥更容易甩肉

“低氧减重”成了不少年轻人健身塑体、保持身材的新时尚。低氧环境下运动真的更容易甩肉，还是商家制造的新噱头？

传说中的低氧减重

低氧减重，简单来说，就是在低于平原地区氧气含量的条件下进行锻炼，以达到减轻体重的效果。这种训练方法，一方面能够让人体在低氧环境下更高效地燃烧脂肪；另一方面还能通过降低食欲和消化能力来控制食物的摄入量，从而实现减重目标。

低氧环境确易掉秤

降低食欲 低氧环境能够抑制人的食欲，减少食物的摄入量。

提高代谢 在低氧状态下，身体会努力适应并增加对能量的需求，从而提高新陈代谢率，加速脂肪的分解和消耗。

增强心肺功能 低氧运动能够锻炼心肺系统，提高身体的耐力和运动能力。

低氧减重的方法

高原训练 在高原地区进行训练，利用高原的低氧环境来刺激身体。这种方法需要具备一定的体能和适应能力，因为高原反应可能会对身体造成一定的负担。

低氧间歇性训练 在平原地区使用人工模拟的低氧环境进行间歇性的训练。这种方法比较灵活，可以根据个人的身体状况和训练目标来调整训练强度和时间。

低氧暴露 在低氧环境中暴露一段时间，通过呼吸低氧空气来刺激身体。这种方法相对简单，但效果可能不如前两种方法明显。

运动也要悠着点

注意安全 在进行低氧减重时，一定要确保安全。初次尝试时，要在专业人士的指导下进行，并密切关注身体的反应。

适量运动 运动强度和时间要适中，避免过度训练导致身体损伤。

合理饮食 虽然低氧环境能够抑制食欲，但还是要保证摄入足够的营养来维持身体的正常运转。

持之以恒 低氧减重需要一定的时间和耐心，不要期望一夜之间就能看到显著的效果。要坚持不懈地进行训练，并适时调整训练计划。文/李瑀（北京小汤山医院）