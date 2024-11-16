吃这14类药 注意忌口

当你吃药时，药品说明书上标注的禁忌事项相信你一定不会漏掉。不过，一些生活中的其他食物、饮品，也可能成为服用某些药物时需要注意的禁忌。今天，药师为你总结了14类药物的服药忌口，防止药效打折扣、出现不良反应。

任何药物都忌烟

服用任何药物后的30分钟内都不能吸烟，烟碱会加快肝脏降解药物的速度，导致血液中药物浓度不足，难以充分发挥药效。实验证实，服药后30分钟内吸烟，血药浓度约降至不吸烟时的1/20。

阿司匹林忌酒和果汁

酒进入人体后需要被氧化成乙醛，再进一步被氧化成乙酸。阿司匹林会妨碍乙醛氧化成乙酸的过程，造成人体内乙醛蓄积，不仅会加重发热和全身疼痛症状，还容易引起肝损伤；果汁则会加剧阿司匹林对胃黏膜的刺激，诱发胃出血。

黄连素忌茶

茶水中含有约10%鞣质，鞣质在人体内会被分解成鞣酸。鞣酸会沉淀黄连素中的生物碱，大大降低其药效。因此，服用黄连素前后2小时内不能喝茶。

布洛芬忌咖啡和可乐

布洛芬（芬必得）对胃黏膜有较大的刺激，咖啡中含有的咖啡因及可乐中含有的古柯碱都会刺激胃酸分泌，所以会加剧布洛芬对胃黏膜的毒副作用，甚至诱发胃出血、胃穿孔。

抗生素忌牛奶和果汁

世界卫生组织公布的资料表明，三分之一因病而死的人，并不是死于疾病，而是死于不合理用药。中国每年约有8万人死于抗生素的滥用。

服用抗生素前后2小时内不要饮用牛奶或果汁。因为牛奶会降低抗生素活性，使药效无法充分发挥；而果汁（尤其是新鲜果汁）中富含的果酸则加速抗生素溶解，不仅降低药效，还可能生成有害的中间产物，增加毒副作用。

钙片忌菠菜

菠菜中含有大量草酸钾，进入人体后电解出的草酸钙离子会沉淀钙离子，不仅妨碍人体对钙的吸收，还容易生成草酸根结石。专家建议，服用钙片前后2小时内不要进食菠菜，或先将菠菜煮一下，待草酸钾溶解于水，将水倒掉后再食用。

抗过敏药忌奶酪和肉制品

服用抗过敏药期间忌食奶酪、肉制品等富含组氨酸的食物。因为组氨酸在人体内会转化为组织胺，而抗过敏药抑制组织胺分解，因此造成人体内组织胺蓄积，诱发头昏、头痛、心慌等不适症状。

止泻药忌牛奶

服用止泻药，不能饮用牛奶。因为牛奶中含有较多的钙、磷、铁、蛋白质和脂肪，这些物质可能会与止泻药发生化学反应，从而降低药效。同时，其含有的乳糖成分还容易加重腹泻症状。

苦味健胃药忌甜食

苦味健胃药依靠苦味刺激唾液、胃液等消化液分泌，促进食欲、助消化。甜味成分一方面掩盖苦味、降低药效，另一方面还与健胃药中的很多成分发生反应，降低其有效成分含量。

利尿剂忌香蕉和橘子

服用利尿剂期间，钾会在血液中滞留。若同时再吃富含钾的香蕉、橘子，体内钾蓄积更加严重，易诱发心脏、血压方面的并发症。

维生素C忌虾

服用维生素C前后2小时内不能吃虾。因为虾中含丰富的铜会氧化维生素C，令其失效；同时，虾中的五价砷成分还会与维生素C反应生成具有毒性的“三价砷”。

滋补类中药忌萝卜

滋补类中药通过补气，进而滋补全身气血阴阳，而萝卜有破气作用，会大大减弱滋补功效，因此服用滋补类中药期间忌食萝卜。

降压药忌西柚汁

服用降压药期间不能饮用西柚汁。因为西柚汁中的柚皮素成分会影响肝脏中某种酶的功能，而这种酶与降压药的代谢有关，导致血液中血药浓度过高，副作用大大增加。

多酶片忌热水

酶是多酶片等消化类药物的有效成分，酶这种活性蛋白质遇热水后即凝固变性，失去应有的消化作用，因此服用多酶片时最好用低温水送服。

文/李鹏（北京口腔医院）