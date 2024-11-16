缺觉带来的“内伤”比你想像的更多

睡个好觉能让人感觉神清气爽，第二天工作起来精力充沛。越来越多的证据表明，睡眠质量高对健康起到了至关重要的作用。偶尔的熬夜在所难免，但如果经常性或长期睡眠不足，身体就要为此付出代价了。今天就为您盘点长期缺觉给身体带来的内伤。

大脑健康状况不佳

睡眠问题与以后生活中的思维能力和记忆技能差有关，这会增加患痴呆症的风险。此外，睡眠质量欠佳还会导致大脑过早老化。

美国加州大学旧金山分校的行为科学家和精神病学家对600名中年人进行了长达15年的追踪调查。发表在《神经病学》上的研究结果显示，随着年龄的增长，与睡眠问题较少的人相比，睡眠质量差的人有更多的大脑健康状况不良迹象。

具体来说，与睡眠问题最少的人相比，在这段期间内，睡眠并发症数量最多的人的大脑比前者提前衰老了2.5岁。睡眠质量差、入睡困难、无法熟睡和醒来时间早都与大脑提前衰老有关，特别是这些问题持续超过5年以上的时候。而过早衰老的大脑对认知功能、日常功能和整体健康的许多方面都有重要影响，这就增加了患上阿尔茨海默病的风险。

抑郁和焦虑

与睡眠正常的人相比，有慢性失眠症的人患上抑郁症和焦虑症的比例较高。贵州医科大学附属医院的研究人员发现，大约40%的失眠症患者同时也患有临床抑郁症。

情绪与睡眠之间的关系是复杂和双向的，这意味着抑郁或焦虑会加重睡眠问题，而缺乏睡眠也会对情绪产生负面影响。瑞士伯尔尼大学的精神病学家发现，失眠是所有年龄段的人患上抑郁症等精神健康障碍的一个独立风险因素。

2型糖尿病

睡眠质量差或睡眠持续时间短与血糖控制能力弱有关，这会增加患2型糖尿病的风险。

阿联酋沙迦大学医学院的研究人员进行的系统综述发现，睡眠质量差与代谢综合征、胰岛素水平、空腹血糖水平和胰岛素抵抗之间存在着很强的相关性，它们通常是2型糖尿病的先兆。

体重增加和肥胖

睡眠问题与超重或肥胖之间存在很强的联系。这是因为睡眠不充足会导致调节食欲的激素（饥饿激素和瘦素）失衡，后一种激素让人有饱腹感，而前一种激素让人感觉饥饿。由于瘦素水平通常在睡眠期间上升，如果睡眠不够，瘦素水平就会下降，这会导致人们吃得比往常更多。最重要的是，任何睡眠中断都会导致饥饿激素的分泌量上升，从而增加食欲。

加拿大渥太华大学的医学家研究发现，睡眠不足会使人每天多燃烧约100千卡热量。虽然这听起来是件好事，但额外的醒来时间会让人们多摄入250千卡的热量；随着时间的推移，这就会造成体重增加。

心血管疾病

即使是睡眠的微小改变也与心脏问题有关。

美国科罗拉多大学丹佛分校的心血管医学家发现，在夏令时刚开始的3至4天里，心脏病发作的风险增加了24%；而当夏令时结束时（能多睡1个小时），心脏病发作的风险降低了21%。与此同时，美国芝加哥大学的医学家发现，在长期每天只睡5个小时或更少的时间，血脂在冠状动脉血管中堆积（减少流向心脏的血流量）的风险增加2至3倍，这就意味着睡眠剥夺会增加患冠状动脉疾病的可能性。

肾脏问题

加拿大多伦多大学的医学家发表在《自然杂志肾脏评论》上的研究结果显示，慢性肾病患者通常有睡眠障碍，如不宁腿综合征和与病情相关的失眠症。

河北医科大学第三医院的肾病学家对“中国健康与养老追踪调查”中4086名肾功能正常的中老年人进行了追踪调查。发表在《公共卫生前沿》上的研究结果显示，睡眠质量差与慢性肾病的发展有关，这可能与昼夜节律的紊乱有关。具体来说，每周有3天以上睡眠质量差的人患上慢性肾病的风险升高了86%。

免疫功能受损

睡眠持续时间不足或睡眠质量差会损害免疫系统的功能。有证据表明，充足的睡眠有益于免疫系统的功能，而睡眠时间不足会增加感染的风险。

美国耶鲁大学的医学家发现，睡眠不足与对某些类型的疾病的易感性增加有关。长期每晚睡眠不到7小时的人患普通感冒的可能性是那些每晚睡8小时或更长时间的人的3倍。

此外，对流感疫苗和甲肝乙肝疫苗的研究表明，睡眠不足会损害身体生成对抗疾病的抗体的能力。当参与者在接种疫苗前的几天和接种疫苗后的几天每晚少睡了4个小时后，他们产生抗体的水平明显低于那些睡眠时间未减少的人。

影响肠道健康

肠道微生物是存在于胃肠道中的所有微生物，比如真菌和细菌。微生物群越多样化，整体健康状况就越好。

一些研究表明，改变睡眠模式（如倒班）会影响肠道健康。山东大学齐鲁医学院的生物统计学家研究发现，睡眠问题会改变肠道微生物群的丰度。几种类型的肠道细菌参与了睡眠调节的多个方面，这就表明睡眠与肠道之间的关系是双向的。

例如，肠杆菌丰度高的人更有可能是早睡早起型者，厌氧细杆菌丰度高的人更有可能是晚睡晚起型者，毛螺菌和内脏臭气杆菌丰度高的人更有可能睡眠持续时间长，扭链瘤胃球菌丰度高的人打鼾的风险升高，厚壁菌丰度高的人更有可能失眠。

文/王海洋