国家卫生健康委：为农村医疗卫生队伍引进更多高素质人才

人民网北京11月15日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“提升基层能力 增进群众健康服务获得感”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委基层司司长傅卫介绍，为了更好地提高乡村医生的素质能力，打造一支专业化、规范化的乡村医生队伍，从2023年开始，国家卫生健康委会同有关部门，联合开展实施了大学生乡村医生专项计划。2023年专项计划已经招录的大学生，平均年龄24岁，97%都集中在35岁及以下；大学本科及以上学历的占到了12.5%；大学专科学历占到87.5%。截至2024年10月底，专项计划录用的近7500名大学生乡村医生都已经陆续走上了工作岗位。

“可以看出，这个专项计划确实为村医队伍增添了新鲜的力量，也起到了提升乡村医生队伍学历层次、优化年龄结构的作用。”傅卫表示，目前，各地正在继续推进2024年的专项计划招聘工作。

傅卫还表示，下一步，国家卫生健康委重点考虑如何留住人才、用好人才的问题。国家卫生健康委将会同有关部门持续实施好大学生乡村医生专项计划，为农村医疗卫生队伍引进更多的高素质人才。与此同时，也将进一步加强已经到岗乡村医生的管理和培训。针对大学生乡村医生组织开展全面的针对性的培训，提升在“医防管”方面的综合服务能力和人文沟通技能，便于更好地胜任基层岗位与服务群众。引导大学生乡村医生和其他符合条件的在岗乡村医生尽快考取执业助理医师或者执业医师的资格，并将取得执业或者执业助理医师资格的村医逐步纳入到乡镇卫生院的职称评聘，让村医有更加广阔的职业上升空间。

“我们也会督促各地进一步完善和落实好村医的收入和养老方面的保障政策，提高乡村医生岗位的吸引力，让更多的人才在农村、在基层能够留得住、干得好。”傅卫说。