将适老化理念融入银发旅游

“父母退休后的时间比较充足，他们也喜欢旅游，想给他们报个大理的旅行团。”浙江温州的徐先生考虑为父母报旅行团，出游的行程是否合理、交通住宿的细节等是他关心的重点。

饱览大好河山、领略风土人情、品尝各地美食……旅游是老年人重要的休闲娱乐方式，跟团是老年人出游的常见形式。然而，出于健康、安全等方面的考虑，一些旅行社对老年人参团设置了重重限制。比如，有的旅行团拒接60岁以上老人，有的旅行团要求老人签免责协议、有年轻家属陪同等。

如今，健康状况良好的老年人群体在不断壮大。统计显示，我国60—69岁的低龄老年人口占60岁及以上人口比重超过50%。他们有时间、精力，有一定的经济基础和提高生活品质的愿望，是推动消费升级的重要力量。

发展银发旅游，对于释放消费潜力具有积极作用。例如，老年人时间弹性较大，可平衡旅游行业淡旺季。据中国旅游研究院测算，“十四五”末，我国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老年人将逾1亿人，老年旅游收入有望超万亿元。银发旅游不再小众，正在成为旅游市场发展的新蓝海。

更好满足老年人的出游需求，释放银发旅游的市场活力，需要不断优化旅游产品和服务供给。当下，针对老年消费者的高品质旅游产品相对不足。这背后既有观念问题，也有现实困境。比如，有的景区适老设施不完善、对体能要求较高，如何保障顺畅游览？又如，老年人身体状况相对复杂，一些人患有慢性病，遇到突发状况，如何及时有效应对？旅游产业链条长，任何一个环节存在堵点卡点，都可能影响出游体验。

发展银发旅游，应当在保障健康安全的前提下着力优化体验。国务院办公厅印发的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》明确提出，“以健康状况取代年龄约束，完善相关规定便利老年人出游”。旅行社等相关机构应结合老年人的健康状况和身心需求，统筹考虑景点选择、交通安排、餐饮住宿等规划出行。长远来看，让老年人顺畅、安心、舒心出游，还有赖于构建全过程无障碍的旅游环境。有的景区在灯杆、垃圾桶、厕所等安装一键报警装置；一些场馆设置老年人绿色通道，帮助他们快速购票、安检……从硬件到服务，全社会共同发力，将适老化理念融入方方面面，才能便利老年人去追寻“诗和远方”。

更应看到，老年群体的旅行需求日益多元化、多层次化。有的人注重性价比、偏好观光打卡，有的人注重品质、喜好慢节奏休闲，越来越多老年人愿意为富有文化内涵的旅游产品付费。这也为行业发展带来新机遇。贵州铜仁万山区朱砂古镇配备近千张床位，并与当地医院合作，为旅居老年人健康游乐保驾护航。中国铁路西安局集团有限公司把陕西汉唐历史文化、秦岭自然资源和陕北红色文化与银发经济贯通起来，开发“慢游”“定点游”等多个产品，打造“铁路+文旅”消费新场景。顺应老年群体不断增长且持续升级的旅行需求，丰富旅游业态、提升服务品质，有助于培育新的旅游增长点。

打开短视频平台，一些老年旅游博主用镜头记录见闻、分享心得，成为积极老龄观的践行者。与此同时，他们饱满、向上的精神状态，感染了许多人。旅游业是民生产业、幸福产业。老年旅游市场持续扩容提质，必将更好助力老有所乐，为文旅市场发展注入新活力。

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 09 版）