将人文关怀融入诊治全流程（无影灯）

一杯冬日养生茶饮，一张放了垫子的座椅，一个免费的充电插头……当人们走进医院，看到这样的服务细节，总会倍感温暖。

近日，国家卫生健康委等四部门发布《医学人文关怀提升行动方案（2024—2027年）》，旨在加强医学人文关怀，改善医患沟通，增进医患互信，构建和谐医患关系，助力卫生健康事业高质量发展。

当前，人民群众对卫生健康事业提出了新要求，不但要求看得上病、看得好病，更希望不得病、少得病，看病更舒心、服务更体贴。医学人文关怀是人文关怀在医疗领域的具体体现，以对患者的关怀、尊重为目标，体现着医学对生命的态度。作为患者，往往承受着生理和心理的双重痛苦。医疗技术只能缓解躯体上的痛苦，而医学人文关怀却能缓解精神上的痛苦。医疗技术和人文关怀是医学的两翼，缺一不可。

提升医学人文关怀，需要坚持以患者为中心，将医学人文教育贯穿医学生培养全过程和医务人员职业全周期。看病不是修理机器，不能“见病不见人”。医生既要有一个科学脑，又要有一颗慈悲心。眼里看的是病，心里装的是人。面对患者，医务人员要主动沟通病情和治疗方案，回应疑问和关切，不断改善治疗效果，让患者感受到人文关怀。例如，被誉为“万婴之母”的妇产科专家林巧稚在查房时，总要拉拉产妇的手，或者擦擦汗水、掖掖被角，一启齿、一举手、一投足，无不体现着深切的爱，传递着一种人文的力量。“中国肝胆外科之父”吴孟超有很多暖心的“小动作”：冬天出诊，总是先把手搓热、把听诊器焐热，然后再去接触患者的身体；查房时，总是上前拉着患者的手拍一拍，有时还用自己的额头贴着患者的额头试体温。医学是有温度的，这种温度体现在医生对患者的悲悯和同情之上。如果没有对患者的关爱，不能设身处地为患者着想，即便技术再精湛，也不会赢得患者的尊敬。只有具备深厚的人文情怀，才能成为人民需要的好医生。

提升医学人文关怀，需要创新服务理念、优化服务方式，营造人文关怀就医环境。患者始终渴望得到悉心的照护和关怀。因此，医疗卫生机构要将人文关怀融入患者诊治全流程，急患者所急、想患者所想，努力为患者营造安全、便利、温馨、舒适的就医环境，配备方便患者的各种设施和设备，为老人、孕产妇、儿童及残疾人等特殊人群提供就医便利。充分运用互联网、人工智能等技术，为患者提供快捷便利的就医体验，特别注重为老幼残孕等重点人群做好服务。要通过科学管理分诊、优化安排出诊时间等，保证医患有较充分的沟通交流时间。医务人员在诊疗过程中要耐心倾听患者陈述，建立良好的沟通渠道，拉近与患者的心理距离。同时，要丰富医务社工服务内容，协助开展医患沟通，提供诊疗、生活、法务、援助等支持服务。鼓励医务人员、医学生及社会爱心人士等，通过系统专业的培训后为患者提供志愿服务，充分发挥医务社工和志愿者在医患关系中的桥梁和纽带作用。

人文精神是医学的灵魂。无论医疗技术如何发达，都无法替代人文关怀的价值。医生面对的是活生生的人，必须要有人文情怀。希望广大医务工作者传承医学优良传统，弘扬崇高职业精神，修医德、行仁术，努力构建和谐的医患关系，更好满足人民群众对高品质医疗卫生服务的期盼。

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 18 版）