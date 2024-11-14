联合国糖尿病日：关于糖尿病，这些说法究竟对不对？

新华社沈阳11月13日电（记者于也童）糖尿病患者不能吃主食？无糖食品可以随便吃？糖尿病并发症不会很快显现？11月14日是联合国糖尿病日，有关专家对关注度较高的这些问题进行了解读。

科学饮食是糖尿病管理的基础，合理膳食可有效控制血糖。一些糖尿病患者为防止血糖升高选择每顿饭主食吃得很少甚至不吃。

沈阳市第四人民医院内分泌科副主任医师秦娟提示，糖尿病患者规律进餐是指一日三餐时间相对固定，过度限制主食摄入可能导致低血糖，甚至造成维生素、微量元素缺乏等营养失衡状况。“建议定量摄入主食，可选择粗粮与细粮结合的饮食方式。”秦娟说。

随着高糖摄入的危害日益引发关注，无糖食品成为不少糖尿病患者的选择。无糖食品真的可以随便吃吗？

“无糖食品并不是完全不含糖。”沈阳市疾病预防控制中心营养与食品卫生所医师方娜介绍，例如，一些无糖饼干虽不含蔗糖，但含有大量淀粉，也可导致血糖升高。专家提示，即便是无糖食品，糖尿病患者也不能无节制地食用。

糖尿病是一种慢性疾病，人们往往认为其并发症在患病多年后才会显现。但临床中，有的患者刚刚被诊断为糖尿病，并发症就“迫不及待”地找上门。

沈阳市第五人民医院内分泌三科主任医师徐静介绍：“一部分人可能在被确诊为糖尿病之前，已经经历了血糖水平高于正常但尚未达到糖尿病诊断标准的阶段。这个阶段，高血糖已经开始对血管和神经系统造成损害，为并发症的出现‘埋下伏笔’。”

此外，糖尿病并发症显现的时间也受患者血糖控制情况、年龄大小、遗传因素、生活方式等多种因素影响。“刚刚被确诊为糖尿病的患者，可尽快咨询专业医疗人员，安排个性化的管理计划，以达到逆转或至少延缓并发症的进程。”徐静说。