“秃然”入冬可能是正常生理现象

当前，大众对毛发健康的关注度与日俱增，许多人将防脱发列为“头等大事”。进入秋冬以来，不少人感觉掉发更严重了，不管洗头、梳头还是睡觉，头发总会掉几根。很多人因此而恐慌，认为自己脱发严重。

生理性脱发不必过多担忧

北京大学博士生导师、北京大学人民医院皮肤科主任周城告诉记者，每一根毛发都有属于自己的“春夏秋冬”，反复经历生长期、退行（停止生长）期、休止（脱落）期，三个阶段动态平衡。正常情况下，一个人每天有50到100根头发脱落以及相当数量的头发生长，这是由人体毛囊周期循环以及新陈代谢引起的生理性脱发现象，与常见的雄激素性脱发、斑秃等病理性脱发不同，不必过多担忧。

陆军军医大学皮肤性病学专业博士生导师刘树雷说，脱发是某一时间段内，毛发处于休止期的正常生理表现。不少网友说秋季更易脱发，其实是在秋季时，他们的毛发更多处在休止期，但随着季节更换，脱发程度会随之改善。

那么，什么情况的脱发需要引起注意呢？专家表示，如果除有脱发和发际线上移等表现外，还伴有发质变软、变细等症状，则需要去医院就诊。

如何正确应对脱发困扰

《2022都市人群毛发健康消费白皮书》的数据显示，52%的“00后”存在脱发困扰，14%的受访者表示20岁以前就对脱发忧虑。头皮健康问题低龄化、脱发年轻化趋势日益明显，一系列防脱生发产品和治疗技术层出不穷。

当代年轻人的脱发真有那么严重吗？较上一代而言，脱发年龄真的提前了吗？对此，周城表示，并无大样本的流行病学研究印证上述结论。相反，他认为脱发并不存在代际差异，只是当前过高的社会关注度及部分商家推出的诱导性广告加剧了大众对脱发的焦虑感。

“有一些售卖防脱生发产品的主播会夸大脱发危害与产品功能，刺激消费者盲目下单。”周城以许多消费者青睐的防脱生发洗发水为例解释道，洗发水的功能主要是清洁和改善头皮环境，或许有一定减缓脱发的功能，但通常难以达到生发效果，一些假冒伪劣产品甚至还会损害头皮。他表示，对防脱生发类产品及广告的监管力度还需进一步加强。

除了爱购买防脱生发产品外，许多年轻人还会根据网络上所谓的“发际线设计美学”进行毛发移植。温州医科大学第一临床医学院青年教师张帆表示，毛发移植对雄激素性脱发人群有效，但对因免疫系统紊乱、遗传、内分泌失调等原因导致的匍行性斑秃和前额纤维性脱发等群体来说，即使进行毛发移植，毛发的存活率也不高。因此，他提醒广大群众，需根据自身实际情况遵医嘱治疗脱发。（记者 王姗姗）