新晋宠物黏菌对人体有害吗

如今，年轻人养的“宠物”可谓千奇百怪。继“纸盒狗”“宠物石头”“芒果核”后，最近年轻人又开始养起了黏菌。相关话题日前还登上了热搜。

黏菌是什么？黏菌有“智慧”吗？养黏菌是否会对人体产生危害？科技日报记者就此进行了采访。

“黏菌类似霉菌，是介于动物和真菌之间的生物。它没有单一细胞，而是一整团的原生质。”武汉大学中南医院主任医师吴剑波介绍，黏菌在生长期或营养期时，形态与原生动物变形虫类似。但在繁殖期，黏菌可形成与真菌类似的有细胞壁的孢子结构。

目前，人类所知的黏菌有1000多种。近年来，有研究发现黏菌在迷宫中能找到抵达出口的最短路径，似乎具有“智慧”。其实，黏菌的“智慧”表现并非基于大脑或神经系统，而是通过其独特的生理结构和环境适应性实现的。黏菌大多喜欢温暖潮湿、植被丰富的场所，具有强大的适应性和生存能力，常出现在腐木、枯枝、落叶、枯草等植物残留物丰富的区域。温带森林是黏菌种类最丰富的地方。在繁殖期，黏菌会爬向稍干燥、有阳光的地方，并停止进食，整片原质团集体“变身”，长出像蘑菇或粉末的子实体，散播孢子。人们通常观察到的黏菌呈现网络般的形态，这是它们通过变形运动进行迁徙时的外观特征。

把黏菌当宠物养，不仅容易上手，还满足了年轻人的探索欲。“现在很多年轻人，包括一些小孩都喜欢这些新奇的小玩意。”一位黏菌买家说，购买材料包时商家会提供详细的饲养教程，只需注意保持温湿度、及时更换垫纸就好。宠物黏菌的食物一般是碾碎的燕麦片，一天大概喂3到5次。

除了饲养简单，黏菌还可以让人收获创造的乐趣。在饲养过程中，人们可以发挥创意，用燕麦片诱使黏菌“摆出”各种图形，还有人引导黏菌走迷宫，观察黏菌如何在终点处“吃”到食物。

养菌为宠，是否存在安全隐患？专家认为，一般而言，黏菌不会直接对人体构成危害，它们通常不主动攻击人类，也不会通过空气传播等方式感染人体。“黏菌的孢子在人体内萌发的几率较小，因此不必过于担心黏菌的危害。不过，需要注意最好不要食用被黏菌寄生的植物，以免出现胃肠道不适症状。”吴剑波解释，部分黏菌可寄生在植物上，如人工种植的芦笋、平菇、草菇等易被黏菌寄生，可能导致作物受损减产。（记者 孙 越 实习生 马钰晶）