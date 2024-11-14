宏基因组下一代测序技术问世

科技日报北京11月13日电 （记者张梦然）据12日发表于《自然·医学》杂志的论文，美国加州大学旧金山分校科研团队成功研发了一种宏基因组下一代测序（mNGS）技术，该技术能够在短时间内检测出包括病毒、细菌、真菌及寄生虫在内的多种病原体。这项历时10年的研究成果，预示着其在诊断由脑膜炎和脑炎等疾病引起的神经系统感染方面有着巨大潜力，并有望加速对新兴病毒性大流行病原体的识别。

mNGS的工作原理是对样本中所有的核酸，即RNA和DNA进行全面分析，而非针对单一病原体进行检测。这种方法通过一次性的全面筛查替代了传统的多次检测流程，使医生在面对感染性疾病时能够更迅速地作出准确诊断和治疗决定。

此外，团队还在《自然·通讯》杂志上同期发表了相关研究，展示了mNGS技术在呼吸道液体样本中识别导致肺炎的病原体，并实现自动化的应用。团队认为，这种自动化测试不仅能够加快对呼吸道传染病的病原体检测速度，而且还有助于早期发现可能引发新的全球大流行的未知病毒。

从2016年到2023年，加州大学旧金山分校研究人员运用这一检测技术分析了大约5000份脑脊液样本，其中14.4%的样本被确认存在感染情况。在这些案例中，mNGS技术对于病原体的识别准确率达到了86%。同时研究也表明，即使在病毒数量极少的情况下，mNGS也能在24小时内检测出具有大流行潜力的呼吸道病毒，包括新冠病毒、流感病毒（A/B型）以及呼吸道合胞病毒。

在应对未来可能出现或进化后的病毒种类方面，团队用mNGS技术进行了模拟测试。结果显示，该技术理论上可以检测出所有潜在的新病毒。

【总编辑圈点】

神奇的mNGS测序测试，提供了一种客观、全面且权威的病原体检测手段。更重要的是，科学家还看到了将mNGS技术纳入临床检测中的重要性。因为根据现有研究结果，mNGS不仅在快速诊断各类型病原体方面展现了奇效，还能够迅速确定感染源——这对于优化被感染者的候选治疗方案有很大帮助，进而大幅减少医疗开支。