你的电动自行车换新了吗

随着多项电动自行车“新国标”于11月1日落地，市场上售卖的电动自行车迎来一波升级。此前，商务部、工业和信息化部等部门出台了《推动电动自行车以旧换新实施方案》（以下简称《实施方案》），近期各地纷纷制定细则，明确补贴标准和范围。

换新车的好处体现在哪里？补贴力度有多大？记者进行了采访。

真金白银，吸引消费者换新

电动自行车换新补贴力度有多大？

商务部有关负责人介绍，购新车有补贴，以旧换新则除了卖旧的金额外，消费者也会得到购新补贴。具体的支持金额和方式，则由地方自行确定。

来看补贴金额——有的省份规定了每车500元左右的固定补贴额，有的省份则根据购买新车的价值设定梯度补贴。如江苏规定，新购电动自行车价格在2000元（不含）以下的补贴300元，价格在2000元（含）至3000元（不含）的补贴400元，价格在3000元（含）以上的补贴500元。此外，多个省份明确，旧车残值可在新车购车金额中抵扣，且不计算在补贴内。

再看补贴方式——消费者在报废旧车、购买新车时要走的流程不同。在云南，消费者交回并注销老旧电动自行车，购买新车时，结算平台自动核算补贴金额并核减；在广东，消费者需先报废旧车及注销旧牌号再购新车，最后将相关资料填入小程序申报补贴，补贴资金将一次性发放至个人账户。

各地在约定补贴次数时，也存在“按人限次”“按车限次”的不同做法。在广东，每人最多可申请1次补贴。在云南，每交回注销1辆旧车并购买1辆新车可申请1次补贴，每人最多可申请4次补贴。在河北，每人最多可以参与3次以旧换新活动。

一些地方还注重支持企业让利。广西联动生产销售企业推出最高20%的企业补贴，政企优惠叠加下最高可享受超30%的优惠；鼓励回收企业根据电动自行车车型、蓄电池类型及容量等要素给予最高500元的回收价；组织银行和保险机构出台专项小额贷款等金融支持政策，如联合北部湾银行给予相关企业最高1000万元、最优3%利率的信用贷款。

此外，各地补贴政策还体现了对“锂电换铅电”的鼓励，优惠力度大多为每人每车100元左右。《实施方案》明确，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。在北京，这类消费者可额外享受补贴100元。在江苏，这类消费者可在每档补贴标准基础上增加100元补贴。

据了解，铅蓄电池性价比高、稳定性好，但铅蓄电池也有能量密度低、体积大重量重等缺点，导致符合旧国标标准55kg重量限值的铅蓄电池车辆不能很好满足消费者对于续行里程和充电频次的需求。“新国标放宽了整车重量限制，体现出政策的安全性导向。”北京市民于涛说。

国标更新，激发车主换新意愿

除了省钱，换新车还有什么好处？电动自行车相关国家标准的更新，让车主换车更积极。

11月1日起，多项电动自行车“新国标”落地实施，包括《电动自行车电气安全要求》第1号修改单、《电动自行车用充电器安全技术要求》第1号修改单、《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》等。此外，《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》也在近日发布。一系列“新国标”从降低火灾风险、提升续航能力等方面推动电动自行车安全性、舒适性、便利性提升。

采访中，不少车主对“新国标”给予好评，并表达换购新车的意向。

在广东工作的90后杨蕴平是电动自行车车龄超10年的车主。“我的电动车是读研时买的，现在国家有补贴，新国标还在允许装后视镜、不强制装踏板、放宽重量限制等方面松了绑。我已经在看新车了。”杨蕴平说。

“孩子在读高中，坐公交车上下学单程要40分钟。孩子总想换电动自行车通勤，我和他爸担心安全问题，一直不让。现在换购符合‘新国标’的车，就可以放心让孩子骑上路了。”北京市民王芸说。

最高时速限制在25公里以下，超速时电动机停止供电，确保行车安全；强化电池组、控制器、限速器的防篡改要求，遏制非法改装行为；车辆需安装北斗定位，提高防盗性能；塑料材质部件总质量不超过整车质量的5.5%，提高电动车防火阻燃性能，降低起火自燃风险……换购新车，意味着安全性更上一层楼。

更安全的同时，新车也将更舒适。有车主表示，“新国标”重量限制从55公斤放宽至63公斤，意味着可搭载更重的电池，电动车续航能力更强，能够缓解“充电焦虑”。“很多规定更人性化。比如老款电动车都必须安踏板，这个东西有点‘鸡肋’，平时碍脚，电量低时又踩不动，免装更合理。还有后视镜不计入车宽、鼓励安装，也确保了车主转弯、变道时的视野。”杨蕴平说。

受益的不仅是车主，还有造车企业。从整个市场的角度看，“新国标”实施将提升电动自行车产品供给质量，推动行业高质量发展。

例如，为进一步优化电动自行车产业结构，提升行业集中度和产品质量水平，“新国标”增加了企业质量保证能力和产品一致性的内容，对整车及关键部件的生产能力、检测能力提出要求，推动企业改进生产工艺和装备，提升自动化和智能化水平，完善生产过程质量监控手段，从而引导企业通过规模化的生产组织和先进技术装备的应用，提高生产效率和产品合格率，逐步淘汰不具备质量控制能力的作坊式企业，提升行业集中度。此外，增加对车辆北斗定位和动态安全监测功能的要求，也能够提高产品信息化水平和安全风险防范能力，推动电动自行车行业向更加智能、更加安全的方向发展。

效应释放，电动自行车市场升温

各地电动车换新进展如何？商务部公布的数据显示，截至10月22日，已有30个省份出台实施细则，使用补贴资金6600多万元；各地累计举办电动自行车以旧换新活动2993场次，回收旧车、销售新车各17.63万辆，销售额4.6亿元。

目前，多地电动自行车销售迎来小高峰，市场逐步升温，换购流程正在进一步简化，政策效应逐步释放。

在江苏省南京市，当地商务部门公示了第一批1029家参与电动自行车以旧换新活动的门店名单。云南省昭通市社区网格员、消防志愿者等走进社区街道、沿街商铺等人员密集场所，面对面向群众解读相关活动细则。广东省建立电动自行车报废回收登记系统，增强报废回收环节的透明度。

广西是电动自行车保有量较大的省份。广西壮族自治区商务厅副厅长朱雁玲介绍，广西电动自行车保有量超1600万辆，相当于每3人有一辆。2025年2月1日过渡期满后，广西将有180万辆临时号牌电动自行车停止上路行驶，换新需求大。广西开展电动自行车以旧换新活动以来，每日申请量快速增长，有望支持超90万辆电动自行车以旧换新。

中国是全球电动自行车生产、消费大国，电动自行车以旧换新将对相关行业产生巨大影响。

工业和信息化部发布的数据显示，截至2023年底，中国电动自行车社会保有量超3.5亿辆。据国家统计局统计，2023年，包括电动自行车在内的助动车制造行业规模以上企业738家，年产量4228万辆，同比增长3.8%，近5年产量年均增速为11.8%。

雅迪科技集团销售有限公司广州运营总监郭来建表示，近期前来咨询电动自行车以旧换新的消费者增多，希望能进一步优化电动自行车注销及上牌流程，加速补贴落地，吸引更多消费者参与。

广东省电动车商会执行会长蓝世有认为，此次电动自行车以旧换新活动，鼓励引导市场上核心零部件老化或存在安全隐患的电动自行车置换成符合“新国标”的电动自行车车型，将更好满足居民消费升级需求、提高居民生活品质。由于电动自行车以旧换新涉及链条长、环节多，下一步可应用数字化技术进一步简化流程，提高回收效率，提升居民获得感。