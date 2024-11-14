树叶为何天冷才变红？

眼下，多地出现漫山红叶的美景，令人赏心悦目。为何天变冷树叶才会变得有红有黄、色彩斑斓？原来，树叶变色与气象条件密切相关，光照和气温条件起着重要作用。

深秋到初冬时节，白昼缩短、日照减少、气温下降，植物无法形成新的叶绿素。随着叶绿素减少，叶黄素、类胡萝卜素、花青素等其他色素作用开始显露，树叶逐渐变黄变红。一般来讲，当日最低气温小于或等于2摄氏度的天数达到3天及以上，我国大部分红叶树种的叶子就会开始变红。此外，昼夜温差大于10摄氏度也有利于红叶“上妆”。

树叶变色也与树种密切相关，不同树种树叶的变色时间和颜色都有所不同。深秋、初冬时节，银杏、胡杨、悬铃木等的叶片会变为金黄色或橙色；而五角枫、鸡爪槭、漆树等树种的叶片会变为红色，这是树种自身的生理特性和外部环境因素共同作用的结果。

我国地域辽阔，南北方气象条件差异明显，树叶变色现象有所不同。秋冬季北方降温较快、昼夜温差大，光照强度减弱，有利于叶绿素的分解和花青素的合成，导致树叶变黄、变红；南方降温较慢、昼夜温差较小，树叶变红的现象相对较少。不过，只要气象要素变化满足树叶变色条件，南方地区也会出现红叶景观，只是红叶的最佳观赏期比北方略晚。

我国红叶观赏地非常广泛，北至东北大小兴安岭、南至海南五指山都可以观赏到红叶。9月底至10月上旬，新疆北部、内蒙古大部、东北地区中北部，能看到万山红遍；进入10月中下旬，华北地区以及南方高纬度地区的红叶逐渐出现；11月中下旬至12月初，江苏南京栖霞山、湖南长沙岳麓山等地都是观赏红叶的好去处。我国最南端的红叶观赏地是海南五指山，当北方千里冰封、万里雪飘时，这里依然可以观赏到漫山红叶。

全球变暖会不会对树叶变色产生影响呢？目前尚不存在树叶变色现象明显向更北地区移动的情况。这是因为相比全球气候变化，树木生长地的局地小气候因素对树叶变色的影响更大。例如，由于城市的热岛效应，深秋、初冬时节城区街道的气温高于远郊，昼夜温差相对较小，温差无法达到10摄氏度以上时，这些区域红叶树种的叶子很难呈现出鲜艳的红色。

目前，很多地方的气象部门推出了红叶观赏预报服务，就当地红叶景观的最佳观赏期和观赏地点给出预报，同时结合气温、风力、降水等天气要素，预测当天观赏红叶是否适宜出行，为公众出游提供参考。

（作者为中央气象台正研级高级工程师，本报记者李红梅采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 14 版）