完善城市功能 满足群众需求

“巷道的灯太暗了，希望加几盏”“能不能在路边增加一些休闲座椅”“小区路面有破损，建议维修”……

傍晚，在甘肃省陇南市康县锦绣华庭小区院内，城关镇东街社区党支部书记张守宁认真聆听并详细记录着社区居民的意见建议。这样的“板凳会”“院坝会”在康县城区各社区，每月至少举行一次。

2022年开始，康县围绕基层发展和治理难题，创新建立以“共同发展、共同提高、共同致富”为主题的“三个共同”促振兴机制，致力于推动基层事务共商共治。“板凳会”“院坝会”就是群众关心基层发展、参与基层事务的重要平台。

在居民家门口的一次次“板凳会”上，一件件民生实事得到妥善解决。截至目前，通过共商共治，康县铺装维修人行步道、巷道路面5.8万平方米，改建埋设污水、雨水、供水、供热等管网4.2万米。增设路灯、治安监控1500余套，对82个小区145个楼院实施老旧小区改造，增设城区中小学、幼儿园学位1200余个，停车场所48处。建设过街人行天桥2座，新建和改造公厕23座，安装城市公共座椅320个，规范设置垃圾分类投放点58处。

走进城关镇西街社区康南林场家属院，只见休闲广场平坦干净、车辆停放整齐，楼道和楼栋墙面粉刷一新。

“小区有了新面貌，我们心里都敞亮了！”说起小区的变化，居民柴大爷充满喜悦。

县城略显小而旧，康县在听取群众建议后，注重用“减法”思维，拆除老旧房屋和建筑，让城市更加通透开阔，让街区更加整洁有序。利用拆迁腾空地块，建设口袋公园、专业市场、文旅商街和文化体育场地，优化城市空间布局，不断完善城市功能。

城市建设既要完善功能，也要提高治理能力和服务水平，这离不开群众的积极参与。

晚饭后，在康县城市书房，图书馆副馆长王玉霞穿着志愿者红马甲，为市民进行借阅指导。“为了方便市民看书，图书馆职工每天轮流值班。”王玉霞说。

康县还为城市管理配备了公益性岗位——城市管理执法大队，队员们每天穿梭在大街小巷，提醒市民群众规范停车、有序摆放。

同时，当地持续拓宽文明实践载体，改扩建城区新时代文明实践中心，常态化开展文明志愿服务活动，涌现出50多项优秀志愿服务项目；设立34个城区“歇脚驿站”，设置休息、饮水、乘凉、避雨等设施，服务环卫、外卖、快递等城市工作者。

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 11 版）