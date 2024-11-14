帮助老年人更好融入智能时代

不久前，江苏省第三届“老年达人”运用智能技术大赛正式启动。大赛内容包括预约挂号、出行导航、手机支付、网约车出行等场景，要求参赛者年龄超过60岁，且参加过江苏省老年人智能手机使用普及培训。

从中可以看出以下信息：比赛之前举办过，今年已经是第三届；考查的内容是看病、出行、购物等老年人常遇到的生活场景；将实操纳入其中，不是简单的“纸上谈兵”；赛前对当地老年人进行过智能手机使用培训……

大赛的引导作用明显，希望以此为桥梁，连接老年人与智能时代。在信息技术飞速发展的当下，让老年人更好享受技术带来的便利，需要全社会共同努力。

进一步加大宣传力度，让各方关注和重视老年人在使用智能产品时面临的困难，凝聚力量对他们提供帮助。比如，出台适应老年群体需求的智能产品技术标准，促使产品开发和技术改进更贴近老年人生活场景、使用习惯。老年大学、老年食堂、社区服务站等老人经常集中活动的地方，可以开设基础性、适宜性课程，帮助解决日常生活中遇到的技术难题。基层自治组织、涉老社会组织、志愿者队伍也可以开展技术普及和培训，帮助老年人提升辨别虚假信息、识骗防骗的能力。

“银发经济”蕴含着巨大商机，很多企业也在开发具有适老化功能的智能产品。老年人需求个性化、多样化，未来，企业应持续加强调研，了解老年人具体生活场景的变化，提高产品和技术的精准性，防止服务流于表面。要把使用说明、操作界面设计得简单易懂，并在老年人使用过程中提供“陪伴式”随访和服务。只有这样，才能真正赢得老年消费者的认可和信任，让自己的产品和技术在老龄化社会发挥积极作用。

家人的陪伴也很重要。现在学习工作节奏快，年轻人陪伴老年人的时间相对减少。如果能够帮助老年人顺畅使用智能产品，既能提升他们的生活质量，也能增加彼此间沟通交流的渠道。所以，请多一些耐心，多一些鼓励，帮助爸爸妈妈、爷爷奶奶选择适合的智能产品，陪伴他们熟悉使用场景和方法，及时解决问题。

帮老年群体跨越“数字鸿沟”，享受快捷便利，需要各方协同，多向发力，一起打通老年人拥抱智能生活的“最后一公里”。

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 11 版）