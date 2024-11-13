11月7日，正值立冬，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进国家能源集团，与国家能源集团的“情暖国庆送健康”员工健康关爱服务一起，为国家能源集团广大职工送来冬日温暖“福利”。

人民健康“五进”关爱服务计划走进国家能源集团

本场“五进”计划围绕职工健康需求，提供了丰富的参与形式和沉浸式的体验内容，设置了健康生活体验、健康咨询等多个服务环节。职工们不仅可以进行趣味科普答题、体验健康生活产品、参与健康检测，还可以向心内科、消化内科和全科专家咨询健康问题。

在互动体验现场，职工们排起了长队。许多健康智能检测仪器让大家耳目一新，职工们围在一起参与健康检测和趣味科普问答。大家还体验了健康生活产品，现场工作人员为职工们耐心科普食品、饮水健康及智能产品的使用方法。一位体验完净水器的职工感慨道，如今越来越多的产品在设计时更注重健康，使用起来也更加安心了。

还有不少职工体验了乡村振兴营养食品，参与了人民好医生视频问诊等项目，享受健康乐趣，学习健康知识。

为满足职工的健康需求，本场服务还邀请了中国医学科学院阜外医院副主任医师翟玫、首都医科大学附属北京朝阳医院主任医师刘心娟和北京医院主任医师李晶来到现场，为职工们提供心内科、消化内科和全科健康咨询服务，并给予健康指导。“问诊服务实在太周到了，不仅有工作人员贴心叫号，还能‘零距离’接触到这些专家。”不少体验完健康咨询的职工说。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。