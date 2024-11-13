送健康 暖人心 第四届“人民健康之星”科普行动走进张家口

“真是一次既暖心又收获满满的经历，感谢'人民健康之星'科普行动，让优质的医疗资源‘沉了下来’，让我们老百姓‘乐了起来’。”初冬已至，朔风渐起时，河北省张家口市的居民感受到了别样温暖。

11月12日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、河北华佗药房医药连锁参与的第四届“人民健康之星”科普行动走进河北省张家口市，提供了包括知识科普、健康咨询、慢病检测在内的多项服务，让当地百姓感受到了稳稳的“医”靠。

第四届“人民健康之星”科普行动走进河北张家口。

以岭药业慢病经理、“人民健康之星”科普行动项目负责人王姣说，中医药是中华民族的瑰宝，在历史长河中不断积累和发展，形成了一套独特的医学理论和实践方法。以岭药业将以中华通络养生八字经（通络、养精、动形、静神）为引领，推动慢病防治新理念惠及更多人群。同时，以岭药业将积极参与“人民健康之星”科普行动等公益事业，助力传播健康知识、普及健康理念，并通过寻找慢病患者中疾病管理良好的优秀案例进行分享，进而让更多慢病患者学习优秀的慢病管理经验。

“药店作为基层医疗服务的重要一环，与民生息息相关，为百姓提供购药、用药服务的同时，也承担着保障群众健康的社会责任。”河北华佗药房医药连锁有限公司客服部经理宋晓丽说，药房将积极参与到“人民健康之星”科普行动中来，坚持“以民为本、诚信经营、质量为先、严格管理、优质服务”的企业精神，让更多人了解健康、关注健康、享受健康，为提升全民健康素养贡献力量。

秋冬之交，气温下降，心脑血管疾病进入高发期。现场，张家口市第一医院老年病科主任柳江红开展《抗衰老与心脑糖慢病防治》科普讲座。“寒冷天气容易引起人体血管收缩、血压升高和心率加快，诱发急性心肌梗死等心脑血管疾病。”柳江红提醒，有基础疾病的老年患者在秋冬季节需要格外留意，若出现血糖血压升高、急性胸痛、心慌、心悸等症状，应立即就医。

中华通络操展示受到现场居民喜爱。

中国抗衰老促进会理事张林以《通络养生八字经》为主题进行科普。“通络养生八字经融汇‘儒、释、道、医’四大养生流派的养生智慧以及中华传统养生文化，与现代生命科学高度契合，对中老年群体的慢病防治调护具有指导意义。”张林建议，中老年群体可以通过通络养生八字经指导起居养生。具体来讲，多吃新鲜、多样化、季节性的食物，提升免疫力；选择太极、八段锦、散步等运动方式，做到“吃动两平衡”，促进代谢；保持积极向上的心态，避免过度的压力和焦虑，乐享晚年生活。

现场，多位医疗专家为居民提供一对一健康咨询，并进行颈动脉斑块检测等慢病筛查项目。专家们详细询问病史、仔细查看病历，根据每个人的健康状况给予建议。

“听说专家要来，我早早就过来了。专家到了‘家门口’，对我们来说不仅省时、省力、省钱，还能得到实实在在的实惠。”“健康咨询使我对心脑血管疾病有了更清晰的认知，希望‘人民健康之星’科普行动再来张家口！”专家们热情、耐心、细致的讲解，受到现场居民的一致赞誉。

在“健康达人分享”环节，健康达人分享了健康管理经验和养生心得。现场，以岭药业向河北华佗药房医药连锁捐赠了《通络护心脑》书籍，用于免费向周边居民分发阅读。次日，张家口5家河北华佗药房医药连锁门店为居民提供了更为多样化的健康管理咨询服务。

据悉，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人分享等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。