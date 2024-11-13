近2000万名婴幼儿受益 中国“小营养包”带来“大健康”

改善近2000万名婴幼儿的营养状况，意义有多大？

含有小宝宝健康成长必需的蛋白质、维生素和铁等微量元素，一个12克左右的“小营养包”，发放10余年来，改善近2000万名婴幼儿的营养状况，见证了健康中国不凡的跨越。

自2012年起，我国在10个省（区、市）8个国家集中连片特殊困难地区的100个县实施儿童营养改善项目，中央财政支持免费向6至24月龄的婴幼儿每天发放一个营养包。此后，项目实施范围逐步扩大至22个省（区、市）832个县。

国家卫生健康委最新数据显示，截至2023年，这一儿童营养改善项目累计惠及脱贫地区1928万名婴幼儿。在项目持续监测地区，6至24月龄婴幼儿的贫血率、生长迟缓率与2012年相比，分别下降了71.7%、74.3%。

近日，这一项目荣获由世界银行、联合国粮食及农业组织、中国国际减贫中心等机构组织评选的第五届“全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例。

小小营养包，里面有大学问。

以谷物为基础的粥和面，是此前我国部分农村地区婴幼儿主要辅食来源。肚子虽然吃饱，但蛋白质、维生素和矿物质等摄入不足，世界卫生组织称之为“隐性饥饿”。

告别“隐性饥饿”，要抓早、抓小、抓关键。研究表明，在日常食物中添加富含铁及其他微量营养素的补充品，可以显著改善婴幼儿贫血，促进其体格生长和智力发育。

小小营养包，促进了不少婴幼儿健康。

河南省三门峡市卢氏县何窑村，俊萱出生后很瘦小，去医院检查发现贫血。俊萱奶奶听村医说有免费营养包，就按时去卫生室领取，每天坚持给孩子喂一包。俊萱21个月龄时体检显示，身高长到87厘米，体重12.1千克，血红蛋白值127g/L，营养状况明显改善。

监测数据显示，项目实施地区6至24月龄婴幼儿的贫血发生率、生长迟缓率、低体重率等指标均显著下降。

小小营养包，铺起健康“中国路”。

健康，是每一个人成长和幸福生活的基础。改善贫困家庭儿童营养与健康状况，是阻断贫困代际传递的有效措施。

2018年开始，这一项目被纳入国家基本公共卫生服务项目管理。意味着，政府为营养包提供了持续兜底保障。2021年，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，项目继续在脱贫地区实施。

政府提供政策支持和资金投入，通过基层妇幼健康服务网络将营养包下发到每个婴幼儿家中，开发适用于中国婴幼儿的辅食营养补充品配方并建立国家标准……数以亿计的营养包背后，是我国走出的一条符合国情、全面改善儿童营养状况的健康之路。

我国在妇幼健康领域取得的进展和成就，为增进全社会健康福祉带来新的“中国方案”。联合国儿童基金会等国际组织也对“小而美”的YYB（营养包的拼音首字母缩写）项目给予高度评价。