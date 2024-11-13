冒牌挂号软件何以“生意兴隆”

患者花了300元“预约挂号”，到医院后发现挂的号不存在，预约的专家也未开诊……近日，一款名为“某某挂号预约”的App悄然在各大手机应用市场走红，同时该App受到不少患者投诉。媒体调查发现，诸如“某某预约挂号”“某某预约挂号-统一预约”“某某挂号”等，都不是医院官方挂号平台，而是号贩子用来揽客的移动客户端。

“某某挂号预约”虽然是号贩子的挂号软件，但人气一直很旺，仅在某手机应用市场上，该软件的安装次数就达36万。在该软件显示的医院列表上，几乎已涵盖某大城市所有的“三甲”医院，并且每个医院名称旁还注明“预约量”，其中排名最高的医院预约量高达4.9万余次。总体看，该软件的部分业务量几乎不输正规挂号软件，且呈现出快速增长之势。

据报道，一段时间以来，类似的挂号软件在应用市场上大量出现。如在一款手机应用商店搜索“挂号”关键词，平台反馈大量第三方预约挂号平台App，名目之多让人目不暇接。而在应用市场搜索结果中，某大城市的正规就医预约挂号App只有两家，且需要翻阅很多屏才能找到。

号贩子的挂号软件从名称看上去比正规挂号软件还要“正规”，再加上这类软件的搜索结果更靠前、更显眼，冒牌挂号软件“生意兴隆”也就不足为奇了。对不了解正规挂号程序的患者尤其是外地患者而言，这种现象尤其具有欺骗性，很可能让他们混淆真假，部分患者可能上当受骗多次，仍难以发现其中的猫腻。

冒牌挂号软件还大幅度拓宽了号贩子的操作空间，让贩号变得更加容易。有患者在这类挂号软件上预约挂号，号贩子可代为操作正规挂号，然后将号源加价卖给患者。号贩子还可通过技术手段事先抢到大量号源，待冒牌挂号软件中有患者下单时，再通过退号立即刷新，用患者的身份信息重新预约抢号。此外，号贩子还可搞到紧缺号源，然后高价卖给下单的患者，即使贩号没有成功，也可用“临时停诊”等理由进行搪塞。这类冒牌软件的种种贩号方式，可让号贩子占尽利益，但成本与风险全由患者承担，危害比传统的贩号方式大得多。

号贩子不仅具备了自己的“互联网+”，而且还将新的贩号方式伪装成“代经济”或“跑腿经济”等创新模式。值得追问的是，应用软件市场对这类软件是否尽到了审查责任？有没有反而通过竞价排名让其得到优先推送？这种现象也警示患者，网上预约挂号不能只看平台名称是否正规，还应深入了解并尽量选择正规、权威的挂号渠道。对于号贩子的此类新动向，监管更需擦亮眼睛，动态更新监督与打击方式，及时清除号贩子的挂号软件，尽最大努力维护好医疗秩序和患者利益。