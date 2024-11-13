防控青少年近视要将关口前移

近日，教育部联合国家卫生健康委、国家疾控局印发《关于切实抓牢幼儿园和小学近视防控关键阶段防控工作的通知》(简称《通知》)，作出加强幼儿园和小学近视防控关键阶段防控的工作部署，要求前移防控关口，抓牢防控关键阶段防控工作，有效减少幼儿和小学生近视发生。

国家卫健委最新公布的数据显示，我国儿童青少年总体近视率为52.7%，其中小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。近年来，全国儿童青少年近视率总体呈上升趋势，且同时呈低龄化趋势，防控形势不容乐观。

青少年近视率总体上升的情况，引起了国家和有关部门的高度重视。2018年8月，教育部、国家卫健委等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核，将视力健康纳入素质教育，将儿童青少年身心健康、课业负担等纳入国家义务教育质量监测评估体系，对儿童青少年体质健康水平连续3年下降的地方政府和学校依法依规予以问责。经过持续努力，近年来我国儿童青少年近视率有所遏制，但冰冻三尺非一日之寒，防控儿童青少年近视工作依然任重道远。

此次教育部等三部门印发《通知》，作出创造条件保障充足户外活动时间、着力改变家长重治轻防观念、主动改善视觉环境、有针对性加强视力健康教育、强化视力监测预警作用等八项部署，每一项部署对于防控儿童青少年近视都十分重要，也都不可或缺。

《通知》的一大亮点，就是要求各级各部门前移防控关口，抓牢抓实幼儿园和小学近视防控关键阶段防控工作。这一工作思路具有很强的针对性。防控儿童青少年近视，就是要“从娃娃抓起”、从小抓起，抓早抓小有利于治近视之“未病”。

良好的用眼习惯要从小培养，积极的防控做法要尽早形成。不少儿童青少年的近视，就是在幼儿阶段埋下了隐患，比如家长不够重视或缺乏相关知识，近视防控意识太弱。还有的家长习惯于“电视带娃”（让孩子看电视打发时间），或把电子产品当“保姆”。孩子如果从小没养成良好的用眼习惯，在幼儿时期视力就很可能被透支，进入中小学阶段用眼压力更大，自然就更容易近视。

要落实好三部门《通知》的部署，关键需要家长、学校、教育部门等各方真正重视起来，认识到儿童青少年近视问题已成为突出的教育问题和未成年人成长问题，成为困扰广大儿童青少年的“成长痛点”，亟待采取有力有效措施，进行有效应对和综合治理。比如，要改变教育功利化倾向，控制孩子使用电子产品时间，做好细节管控；要增加户外活动时间，加强体育锻炼，保证充足睡眠与合理营养，等等。

减少“小眼镜”的存量，遏制“小眼镜”的增量，需要各级各部门和社会各界久久为功持续努力。既要将防控关口前移，其他阶段的防控工作也不能松懈，要拧紧责任链条，各方形成治理合力，共同清除儿童青少年成长路上的这一“痛点”，助力孩子们健康茁壮成长。