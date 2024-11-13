直播预告：乳腺癌并非“一切了之” 专家详解多种治疗方案

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一，也可发生在男性身上。随着医学科技的进步，乳腺癌的治疗方法和效果有了显著提高，通常可根据病情、分子分型和患者的整体状况来制定包括化学疗法、靶向治疗和免疫治疗等多种方案。

11月14日10:00至11:00，“人民好医生”客户端将邀请四川大学华西医院乳腺疾病中心副主任罗婷做客演播室，为大家解答乳腺癌治疗相关问题，欢迎届时收看。

专家介绍：

罗婷，四川大学华西医院乳腺疾病中心副主任、主任医师、医学博士。中国临床肿瘤学会（CSCO）理事、中国临床肿瘤学会（CSCO）青年专家委员会常委、中国临床肿瘤学会乳腺癌（CSCO BC）专委会委员、中国抗癌协会乳腺癌专委会（CBCS）委员、中国抗癌协会乳腺癌整合防筛专委会秘书长、第三届“人民好医生·金山茶花计划”乳腺癌领域杰出贡献奖。

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