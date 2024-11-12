新华社北京11月12日电 题：国家疾控局：儿童支原体肺炎这样防治效果好

新华社记者顾天成

疾控部门监测数据显示，当前儿童支原体肺炎处于散发流行中。针对公众关切，国家疾控局组织疾控和医学专家接受新华社记者采访。

一问：哪些情况需要警惕支原体肺炎？

首都儿科研究所附属儿童医院呼吸内科副主任医师于磊：肺炎支原体感染后临床表现多样，包括鼻咽炎、扁桃体炎、气管炎和肺炎等，其中以气管炎和肺炎最为常见。

肺炎支原体肺炎多见于5岁以上儿童，以发热、咳嗽为主要临床表现，可伴有头痛、乏力、流涕、咽痛等。发热以中高热为主，体温可高于38.5℃，咳嗽常为剧烈干咳，可能持续数周至数月。婴幼儿患者可能有喘息表现；年长儿可有胸痛，病情进展可出现呼吸困难。

如患儿出现体温持续高于38.5℃，高热不退；精神弱、睡眠多、纳食明显减少；呼吸快、喘息、胸痛；在治疗过程中出现病情反复或加重等情况，家长应及时带患儿到医院就诊。

二问：儿童感染肺炎支原体后，怎样治疗和护理？

于磊：肺炎支原体感染发病初期，多数患儿会出现咽痛、头痛、发烧、咳嗽和乏力等。两三天后，呼吸道症状会逐渐明显。症状高峰时，患儿咳嗽症状明显，尤其是夜晚，痰可能黏稠或脓样，呼吸急促和胸痛也可能随之而来。整个病程大约持续2到3周。恢复阶段，患儿发热等症状明显好转，但咳嗽可能会持续时间较长，有的可达1至2月左右，随着治疗和时间的推移，症状逐渐消失。

在临床治疗方面，肺炎支原体肺炎最佳的治疗窗口期为发热后5天内。治疗应根据不同严重程度进行个体化治疗，选择合理抗生素。重症患儿应采取综合治疗，尽早就医。

家长应遵从医生医嘱进行规律治疗，切忌擅自停药或自行调整治疗方案。

三问：家校如何联手做好儿童支原体肺炎预防？

中国疾控中心传染病管理处副研究员彭质斌：儿童青少年免疫系统还不健全，更容易发生呼吸道传染病。建议家校共同做好以下工作：

一是对于疫苗可预防的呼吸道传染病如流感、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎等，应按照疫苗接种程序，保障儿童青少年及时接种疫苗。

二是要注意孩子的日常护理，保持个人卫生；加强室内环境清洁和空气流通；多让孩子喝水、多吃蔬菜水果，规律作息，增强自身免疫力。

三是要减少孩子接触传染源的机会，避免让儿童青少年去人群密集的场所。

最后，加强健康监测，做好晨午检、因病缺课登记等，确保学生、教职员工不带病上课上岗，防止将传染病引入学校或班级。