中消协发布消费提示：正确选择燃气器具及配件

人民网北京11月12日电 （记者郝帅）据中国消费者协会消息，近日，中国消费者协会发布提示，提醒广大消费者正确选购、使用燃气器具及配件，排除消防安全隐患。

一、检查强制标准

选购时注意查看产品铭牌，确认产品名称和型号、使用燃气类别、额定燃气供气压力、额定热负荷等信息是否齐全，家用燃气灶要注意查看是否有强制性产品认证（CCC认证）标识，没有认证的燃气灶具，一律不得销售。除了燃气灶外，燃气软管、瓶装液化石油气调压器、可燃气体探测报警产品、燃气紧急切断阀等配件都有相应的强制性产品认证，消费应在购买前应予以检查。国家强制性标准规定，自售出当日起，家用燃气灶具的判废年限应为8年，超过使用期限的燃气灶具应及时更换。

二、确保安全使用

燃气根据其来源和生产方式分为天然气、人工燃气、液化石油气，不同气源的燃气灶具产品结构有所区别，要根据气源种类选择合适的产品。鼓励安装使用燃气智能表、燃气泄漏安全保护装置、自闭阀、独立式感烟火灾探测器、可燃气体探测报警器等保护装置，主动防范燃气泄漏风险。定期清理火盖、喷嘴等易堵塞的地方，使燃气灶具保持最佳的燃烧工况，清理时尽可能不拆动燃烧器部件，注意不要损伤燃气管路，以免引发燃气泄漏事故。燃气器具及配件应严格按说明书要求和相关规定，由专业人员进行安装，请勿私自安装、改造，如果操作不当容易引发消防安全事故。

三、拒绝“三无”产品

尽量选择在大型商场、超市、专卖店、电商平台等正规场所进行购买。在购买涉及安全的燃气器具及配件时，不要盲目贪便宜，坚决抵制、拒绝购买无产品名称（商标）、无厂名厂址，无质量合格证，无生产日期的燃气器具及配件产品。保留好购物凭证，方便售后维护及消费维权。如发现有商家销售“三无”燃气器具及配件，请及时向有关部门举报或向消费者组织反映。