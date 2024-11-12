如何购买“中意”的健康手环 中消协发布提示

人民网北京11月12日电 （记者郝帅）智能穿戴设备作为一种新兴的健康科技产品，能够提供更便捷、低成本的健康监测服务，帮助用户特别是老年人及时发现和应对健康风险，引导健康行为和生活方式的改善，从而提高健康水平和生活质量。目前，市场上的健康手环价格相差悬殊，产品功能也有很大差异。作为终端带电设备，腕带式设备的安全可靠性及健康数据的准确性也成为人们的关注点。

为向消费者选购健康手环产品提供参考，更好地引导消费者合理消费，近日，中国消费者协会委托中国泰尔实验室对10款健康手环开展比较测试。

比较测试的10款样品均由中国消费者协会工作人员以普通消费者身份从京东平台购买，样品单价从214元到2488元不等。根据健康手环容易出现的问题，以及消费者日常使用习惯，本次比较测试对样品的电池安全、环境可靠性、健康数据、适老化功能四个项目类型进行了测试。大部分样品在防水、防尘、防汗液、低温低气压、健康数据检测等方面表现良好。10款样品均支持家人共享健康数据，但在适老化性能上存在差异。在安全性能上，样品均通过外部短路测试，在测试中，电池组的保护电路均启动保护，实验过程中电池组未起火、未爆炸、未漏液。

中消协提示消费者：

1. 通过正规渠道购买。消费者在购买健康手环时，应尽可能选择正规渠道（官方旗舰店、大型商场和品牌专卖店铺等）购买，建议选择知名度高、口碑好、信誉度高的产品，警惕低价陷阱，确保产品质量和安全。

根据自身需求进行选购。目前市面上在售健康手环的价格大约在几百元到几千元不等。对于爱运动的年轻人可以关注防水防尘防汗液等性能；对于老年用户群体可以关注能否满足生命体征监测、睡眠检测、运动检测、安全提醒、紧急呼叫等需求，是否有放大字体、图标、语音操作等适老化功能；对于需要日常支付或通勤便利的消费者，可以选择带有NFC功能（如：移动支付、电子票务、门禁）的手表或手环。

3. 了解与手机的兼容性。大多数健康手表和手环都需要插入SIM 卡才能享受更多的性能，了解是否能兼容安卓和iOS系统，但不同型号的产品在功能实现上可能会有差异。

4. 按使用说明使用和保养。消费者在使用时，首先应该注意使用安全，使用前应该仔细阅读说明书，了解操作方法及注意事项。日常使用时要注意用电安全，避免在潮湿的环境中给手环充电、过度充放电等，可以有效延长设备的使用寿命。

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10款健康手环比较测试结果 （点击可阅读查看）