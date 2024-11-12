“家乡味”里的牵挂与回馈

前不久，一段“爸妈给女儿寄菜用完100个真空袋”的视频引发关注。担心在上海的女儿因忙于工作而忽略健康饮食，家住湖南长沙的老两口做好饭菜，用真空袋打包密封寄过去。网购发达的今天，味蕾之需“一键下单”即可满足，为何父母还是大费周章送来“家乡味”？

送来的是难忘的乡味，更是难舍的牵挂。每逢节假日返程，社交平台上总会来一场精彩的“行李箱、后备箱摄影大赛”：刚摘的时令蔬果、现做的特色主食、少不了的鸡鸭鱼肉，甚至还有预防路上堵车而准备的零食小吃……东西或许各异，相同的是满满当当的程度。“这是行李箱、后备箱的极限，不是爸妈的极限”，在父母眼里，这些是家的味道，也是另一种陪伴。在全心全意、不求回报的付出中，父母之爱汩汩涌流。面对在外奔波的孩子，父母更愿意用孩子从小熟悉的一蔬一饭，来跨越距离的阻隔，告诉他们“你回头，我就在”。

个人、家庭的“小确幸”，映照着时代的大发展。1200多个县级公共寄递服务中心、超30万个村级寄递物流综合服务站，让父母寄包裹更加方便；冷链物流体系建设不断完善，家里寄出的生鲜货品能新鲜送、及时达；四通八达的高速公路、高速铁路，让回家路变得更好走，见证更多人“大包小包”满载而归……追梦路上，一份份来自父母的“礼包”，不仅暖胃暖心，也写下时代印记。

感恩父母莫忘投桃报李，关心关爱也要有来有往。面对父母的爱心，除了心怀感激，更要以实际行动给予回应。关注父母的需求和爱好，送上小惊喜；计划一场旅行，陪着他们多走走；常回家看看，帮助解决小修小补、智能手机使用等小事……关于爱的回馈，我们能做的还有很多。

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 05 版）