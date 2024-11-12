健康“医”点通
科学应对诺如病毒感染 一组数字带你了解
陈子源
2024年11月12日08:29 来源：人民网
近期，多地报道诺如病毒感染病例。诺如病毒是引起学校和托幼机构等人群密集场所急性胃肠炎的主要病原体，具有较高传染性和快速传播能力，全人群普遍易感。目前，诺如病毒引起的急性胃肠炎已进入发病高峰期。如何将诺如病毒“拒之门外”？居家休息期间，如何照护患儿？为此，人民网采访了河南省儿童医院郑东院区消化内科副主任医师孙波。
(责编：杨曦、吕骞)
陈子源
近期，多地报道诺如病毒感染病例。诺如病毒是引起学校和托幼机构等人群密集场所急性胃肠炎的主要病原体，具有较高传染性和快速传播能力，全人群普遍易感。目前，诺如病毒引起的急性胃肠炎已进入发病高峰期。如何将诺如病毒“拒之门外”？居家休息期间，如何照护患儿？为此，人民网采访了河南省儿童医院郑东院区消化内科副主任医师孙波。
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