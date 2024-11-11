直播预告：科学防治乳腺癌，守护乳房健康

乳腺癌是女性常见的恶性肿瘤，导致疾病高发的因素有遗传以及雌二醇暴露，例如早初潮、晚绝经、不孕以及儿童期胸部受放射线照射等。如何科学防治乳腺癌？乳腺癌患者又该如何正确应对治疗过程中的难题？

11月13日10:00-11:00，青岛大学附属医院乳腺肿瘤科主任宋玉华将做客“人民好医生”客户端直播间，为大家详细讲解乳腺癌防治相关科普知识。

专家简介：

宋玉华，青岛大学附属医院乳腺中心副主任、乳腺肿瘤科主任。任中国医药教育协会乳腺疾病专业委员会常务委员、中国临床肿瘤学会（CSCO)乳腺癌专业委员会委员、中国健康促进基金会乳腺疾病专家委员会常务委员等。

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