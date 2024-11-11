治病不如防病 预防眼科疾病您得这样做

眼睛是人体重要的器官之一，是感受外界美好的心灵之窗，同时眼睛也连接着全身，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康，常见的眼科问题都有哪些？又该如何预防这些眼科疾病？兰州大学第二医院眼科首席专家、原兰州大学第二医院副院长张文芳，兰州大学第二医院眼底病区主任王玉萍在做客人民健康《全民爱眼共筑睛彩》系列科普直播时给出了建议。

预防这三个问题先避免过度用眼

“过度用眼主要是近距离的阅读或者工作时间过长。视疲劳、近视及干眼症是过度用眼最常出现的三个症状。”王玉萍介绍，眼睛在看近处物体的时候，晶状体是变凸的，晶状体相当于照相机的镜头，通过调焦使我们看清楚近距离的物体。长期的近距离工作或者用眼过度，会导致这种调节功能紊乱，首先出现的不适症状就是视疲劳。例如出现暂时性的视物模糊、重影，眼眶酸痛，如果严重的话会引起头痛、头晕，甚至记忆力下降、失眠等不适症状。如果这时能够改变用眼的卫生，症状可以缓解。

持续的用眼过度或者视疲劳加重就会引起近视的发生。例如看远的物体不清晰，需要皱眉、眯眼。有些患者还会引起原有的近视度数进一步增加，如果引起高度近视的话，会导致严重的黄斑出血、视网膜脱离等并发症，这些并发症都会对视力造成严重的损伤。

除上述两个常见症状外，还有一个就是干眼症。长期盯着屏幕时，眼睛的瞬目动作（眨眼睛的次数）是减少的，这会引起泪膜不稳定、泪液分泌减少，眼睛干涩，异物感或者充血。预防这三个症状的第一步就是要注意避免过度用眼。

结膜炎最怕换季和病毒

“还有一些眼病与气候相关。” 王玉萍补充道，在眼科最明显的是过敏性结膜炎，尤其在北方。过敏性结膜炎主要致敏源是植物的花粉，呈季节性的发作，春季和秋季属于多发季节，部分患者会出现眼睛痒、流泪、充血、烧灼感或者异物感，有一部分患者会合并过敏性鼻炎，打喷嚏、流鼻涕，这部分患者应尽量减少对过敏源的接触，比如植物花粉、春季的柳絮，还有动物的皮毛、尘螨，户外可以佩戴口罩，以便缓解症状。

此外，病毒性结膜炎在春季和冬季也比较好发，和流感有一定相关性。患者的症状也是眼睛充血、流泪，分泌物主要是水样的，患者可能最早出现呼吸道感染的症状，也可能出现结膜炎的症状，这是接触病毒感染以后容易出现的，一定要注意手卫生。不要用手随便揉眼睛，也是一个有效的预防办法。

青光眼不可逆 提倡早期筛查

“青光眼属于不可逆的致盲眼病，危害非常大。” 张文芳建议，不同类型的青光眼治疗的手段也不同，提倡早期筛查。早期筛查以后，制定合理的治疗方案，同时患者依从性很好配合治疗，有助于保护患者的视功能，取得相对满意的治疗结果。对于青光眼的患者或者有家族史的人，到一定年龄，比如40岁左右，一定要到医院排查有没有青光眼。青光眼是很可怕的疾病，要引起高度重视。青光眼主要表现为眼压高，通过检测可以评估。还有一些患者，例如闭角性青光眼有一个症状是红视，看东西都是彩色的，可能就是眼压高了，有这样症状或者视物模糊、流泪，最好及时到医院去就诊。

完成慢病闭环管理是重中之重

张文芳认为，眼科疾病也属于慢病。整个治疗流程要形成闭环：加强早筛，比如近视早筛，糖网病早筛，例如眼底照相或者OCT黄斑扫描，就可以发现问题。然后通过优质的临床治疗手段，再结合慢病管理——长期随访在不同阶段对并发症给予干预，让患者能够获得非常好的视功能、视力，不要走向盲和残疾。“早筛、优质、慢管”这个闭环式的管理贯穿全病程，涉及到眼科的所有疾病，是重中之重。